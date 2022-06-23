فلاي دبي تتوقع 3 ملايين مسافر عبر شبكتها خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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تستعد فلاي دبي لموسم صيفي قياسي، استمراراً للأداء الاستثنائي للناقلة في الربع الأول من العام الجاري وزيادة الطلب على السفر. وتتوقع الشركة أن تنقل نحو 3 ملايين مسافر خلال هذا الصيف الذي يُعد الأكثر ازدحاماً في تاريخ الشركة، حيث يتوقع تشغيل ما معدله 8.500 رحلة شهرياً عبر شبكة فلاي دبي التي تضم 102 وجهة، ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع الطيران العالمي ببطء من تداعيات جائحة كورونا، أثبتت دبي نهجها الراسخ في العودة وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة.

ومكنتنا القرارات التي اتخذت في وقت مبكر من الجائحة من تكثيف عملياتنا لتلبية الطلب المتنامي في وقت قياسي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا، فضلاً عن تكاتف وتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة والثقة التي يوليها مسافرونا لخدماتنا وعملياتنا.

وأضاف: المرونة الكبيرة التي نتمتع بها وجاهزيتنا، فضلاً عن نموذج أعمالنا القوي وتسليمات الطائرات الجديدة هذا العام تضعنا في موقع راسخ للتكيف مع مختلف التحديات التي نواجهها في الصناعة. ونتطلع إلى صيف استثنائي يربط بين الناس، وفتح الأسواق غير المخدومة وتوفير المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر.

مركز تشغيلي واحد

وتعود رحلات فلاي دبي إلى أكثر من 30 وجهة، والتي كانت تعمل مؤقتاً من مطار دبي وورلد سنترال، لتعمل من مطار دبي الدولي اعتباراً من اليوم. يأتي ذلك بعد الانتهاء بنجاح من برنامج إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي التي استمرت 45 يوماً خلال الفترة ما بين 9 مايو و22 يونيو عملت الناقلة خلالها على تسهيل حركة المسافرين من خلال العمل من كلا المطارين.

ويتوقع تشغيل 8.500 رحلة شهرياً عبر شبكة فلاي دبي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ما يمثل نمواً بنسبة 43% في المقاعد المتوفرة/‏ كم بالفترة نفسها 2019. واعتباراً من اليوم فصاعداً، ستبدأ الشركة رحلاتها إلى 11 وجهة بما في ذلك أبها في السعودية، وباتومي في جورجيا، وبودروم وإزمير وطرابزون في تركيا، وكاتانيا وبيزا في إيطاليا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان وتيفات في الجبل الأسود.

ولتلبية الطلب المتزايد، ستضيف فلاي دبي أيضاً مزيداً من الرحلات على بعض وجهاتها ذات الطلب العالي بما في ذلك باكو، وبلغراد، وبودابست، وليوبليانا، وجزر المالديف، وبراغ، وسالزبورغ، وسراييفو، وتبليسي، وزنجبار.

نمو الأسطول

وستتسلم فلاي دبي أربع طائرات جديدة بحلول أغسطس، مما يرفع أسطولها إلى 68 طائرة، بزيادة قدرها 73% مقارنة بعدد الطائرات التي شغّلتها الشركة في الفترة نفسها من 2019. ولدعم مسار النمو، قامت فلاي دبي بتعزيز قوتها العاملة على مدار الـ 12 شهراً الماضية بنسبة 20%، وشمل ذلك الطيارين وأطقم الطائرات والمهنيين من 135 جنسية مختلفة. وستستمر عملية التوظيف طوال العام.

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