«ويز إير أبوظبي» تُوسع شبكة الوجهات برحلات إلى الدمام

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة، إطلاق رحلة جديدة من أبوظبي إلى الدمام في السعودية. وتُوفر الرحلة الجديدة، التي تنطلق اعتباراً من 1 نوفمبر، تجربة سفر مريحة، وبأسعار منخفضة لجميع السياح والمقيمين في الإمارات والسعودية، وستتوفر الرحلات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com، وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 99 درهماً.

ويتسنى لزوار الدمّام، المدينة الواقعة على شواطئ الخليج، الاستمتاع بالمنتزهات الخضراء والواجهات المائية الفسيحة، والشواطئ الرملية الرائعة، فضلاً عن الكثير من المشاهد الفنية والرياضية والترفيهية المتنوعة. وتُعد الدمّام، عاصمة المنطقة الشرقية، وجهة ذات شعبية واسعة في أوساط المسافرين من محبي المغامرة، وعشاق صيد الأسماك والغوص والسباحة.

وتنسجم الرحلة الجديدة من ويز أير أبوظبي، مع مذكرة التفاهم الموقعة بين ويز إير القابضة، ووزارة الاستثمار السعودية، وبالتعاون مع البرنامج الوطني للربط الجوي في السعودية، لدعم مساعي تنمية قطاع السياحة في المملكة. وتعكس الاتفاقية الرؤية المشتركة بين الطرفين، بشأن قُدرة ويز إير على تحفيز معدلات الطلب على السياحة في المملكة، والإسهام بدورٍ رئيس في تحقيق النمو المنشود في المملكة.

وقال روبرت كاري رئيس مجموعة ويز إير: يسرنا إضافة الرحلات المميزة إلى الدمام إلى شبكتنا. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا على ما قدموه من دعمٍ خلال عملية التوسع، لا سيما البرنامج الوطني للربط الجوي، ووزارة الاستثمار وهيئة الطيران المدني ومطار الدمام والحكومة السعودية. وتلتزم ويز إير بتزويد الجميع في منطقة الشرق الأوسط بمزيج رائع من فرص السفر، بأسعار منخفضة للغاية، وخدمات عالية الجودة على متن الطائرات. وتؤكد مذكرة التفاهم الجديدة، والرحلات التي نُطلقها تباعاً التزامنا بدعم نمو قطاع السياحة السعودي، وتعزيز الربط الجوي بين الإمارات والسعودية. ويتطلع فريق ويز إير لاستقبال المسافرين على متن طائراتنا الحديثة والصديقة للبيئة في أقرب فرصة.

وقال خليل المرابط الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي: يسعدنا العمل مع شركة ويز إير، لتوسيع شبكتها إلى السعودية، حيث تدل هذه الخطوة على قوة الحركة الجوية التي تتمتع بها المملكة. كما سيوفر توسيع ويز إير شبكتها إلى المملكة، المزيد من خيارات السفر لضيوفنا من الإمارات وخارجها. ونتطلع إلى الترحيب بهذه الرحلات الجديدة في شبكتنا المتنامية، والعمل مع ويز إير لاستكشاف فرص توسعية أخرى بالمملكة.

وقال فهد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام: يسرنا الترحيب برحلات ويز إير في مطار الملك فهد الدولي. ويعد تعزيز الربط العالمي للمملكة، أمراً مهماً للغاية، حيث تواصل شركة مطارات الدمام في تطوير وجهات جديدة لخدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية. ونتطلع للترحيب بالسياح والضيوف لإبهارهم بجمال مدينة الدمام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز