الاتحاد تطلق 3 عروض تسمح لضيوفها بالاستمتاع برحلات التوقف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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دعت الاتحاد للطيران ضيوفها لقضاء رحلة توقف في أبوظبي، مع ثلاثة عروض ترضي مختلف الأذواق والميزانيات. ومع إعادة إطلاق حملة «رحلات التوقف في أبوظبي»، يمكن للمسافرين الحصول على خصم يصل إلى 40 % في مجموعة واسعة من فنادق أربع أو خمس نجوم، مشاركة في باقة «أفضل ما في أبوظبي»، أو اختيار قضاء ليلة أو ليلتين على حساب الشركة في فنادق ثلاث أو أربع نجوم، ضمن باقة «رحلة توقّف على حسابنا». والخيار الثالث هو «ترانزيت كونيكت»، حيث يمكن للضيوف على مسارات مؤهلة، حجز باقة إقامة مجانية في فندق قريب من مطار أبوظبي الدولي، في حال كانت فترة العبور عبر أبوظبي تتراوح بين 10 - 24 ساعة.

وقال مارتن درو نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران: مع رفع معظم القيود على السفر في العديد من الدول، يخطط الكثيرون للسفر خلال عطلة الصيف. وتلاقي حملة «التوقّف في أبوظبي» استحساناً واسعاً، وبخاصة مع الضيوف الراغبين بقطع رحلتهم الطويلة، وقضاء يومين للاستمتاع بروائع أبوظبي. وتسمح عروضنا الجديدة باستكشاف إمارة أبوظبي المذهلة، وجميع معالمها المختلفة، من متحف اللوفر إلى جامع الشيخ زايد الكبير، إلى مسارات الدراجات الجديدة في جزيرة الحديرات، بالإضافة إلى ملاعب الغولف الرائعة وجزيرة ياس الشهيرة، مقر سباق الفورمولا واحد، وحديقة وارنر براذرز الترفيهية وكلايم أبوظبي، أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة.

وتعتبر أبوظبي مدينة حيوية ومتنوعة، تقدّم للزوار فرصة استكشاف معالم ثقافية مثيرة، ومعالم هندسية مذهلة، إضافة إلى مدن ملاهي عالمية، وشواطئ رملية رائعة، ومناظر صحراوية تخطف الأنفاس.

وتتضمن لائحة الفنادق المشاركة في باقة «أفضل ما في أبوظبي»، أنانتارا إيسترن مانغروف أبوظبي، أنديز كابيتال جيت، شاطئ روتانا أبوظبي، كورتيارد باي ماريوت مركز التجارة العالمي أبوظبي، كراون بلازا أبوظبي، جزيرة ياس، دوسِت ثاني أبوظبي، فيرمونت باب البحر، جراند حياة أبوظبي، إنتركونتيننتال أبوظبي، قصر الخالدية ريحان (فندق دراي)، ميريديان أبوظبي، نوفوتيل البستان، فندق وفلل بارك حياة أبوظبي، بارك روتانا أبوظبي، راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، منتجع وفلل السعديات روتانا، شنغريلا قرية البري، شيراتون أبوظبي، سوفيتل أبوظبي الكورنيش، ذي ست. ريجيس أبوظبي، منتجع وسبا ويسترن أبوظبي للغولف تريدرز- قرية البري، روتانا جزيرة ياس.

وتتضمن لائحة الفنادق المشاركة في باقة «رحلة توّقف على حسابنا»، سنترو المنهل أبوظبي، أجنحة هوثورن من ويندهام، بريمير إن أبوظبي كابيتل سنتر، بريميير إن في مطار أبوظبي، رمادا أبوظبي الكورنيش، رمادا أبوظبي داون تاون، فندق تريدرز، قرية البري، وفندق تريب ويندهام أبوظبي.

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