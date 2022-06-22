فلاي دبي تستعد لموسم صيفي قياسي

المصدر: البيان

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تستعد فلاي دبي لموسم صيفي قياسي، استمرارا للاداء الاستثنائي الذي حققته الناقلة في الربع الاول من العام الجاري و زيادة الطلب على السفر. وتتوقع الشركة ان تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر خلال هذا الصيف الذي يعد الأكثر ازدحامًا في تاريخ الشركة حيث يتوقع تشغيل ما معدله 8,500 رحلة شهريا عبر شبكة فلاي دبي التي تضم 102 وجهة ، ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "في الوقت الذي يتعافي فيه قطاع الطيران العالمي ببطء من تداعيات جائحة كورونا ، اثبتت دبي نهجها الراسخ في العودة وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة. لقد مكنتنا القرارات التي اتخذت في وقت مبكر من الجائحة من تكثيف عملياتنا لتلبية الطلب المتنامي في وقت قياسي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا ، فضلا عن تكاتف وتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة والثقة التي يوليها مسافرونا لخدماتنا وعملياتنا ".

"المرونة الكبيرة التي نتمتع بها وجاهزيتنا فضلا عن نموذج أعمالنا القوي وتسليمات الطائرات الجديدة هذا العام تضعنا في موقع راسخ للتكيف مع مختلف التحديات التي نواجهها في الصناعة. وأضاف الغيث: "نتطلع إلى صيف استثنائي يربط بين الناس ، وفتح الأسواق غير المخدومة وتوفير المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر".

العودة إلى مركز تشغيلي واحد

تعود رحلات فلاي دبي إلى أكثر من 30 وجهة ، والتي كانت تعمل مؤقتًا من مطار دبي وورلد سنترال (DWC) ، لتعمل من مطار دبي الدولي (DXB) اعتبارًا من 23 يونيو. يأتي ذلك بعد الانتهاء بنجاح من برنامج إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي التي استمرت 45 يوما خلال الفترة ما بين 9 مايو و 22 يونيو عملت الناقلة خلالها على تسهيل حركة المسافرين من خلال العمل من كلا المطارين.

نمو الشبكة وزيادة الرحلات

يتوقع ان تشغل فلاي دبي ما معدله 8,500 رحلة شهريًا عبر شبكة فلاي دبي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، وهذا يمثل نموًا بنسبة 43٪ في المقاعد المتوفرة/ كم ( ASKM ) بالفترة نفسها من عام 2019. كما تتوقع الشركة ان تنقل خلال هذه الفترة نحو ثلاثة ملايين مسافر عبر شبكة متنامية من 102 وجهة حول العالم. واعتبارًا من 23 يونيو فصاعدًا ، ستبدأ الشركة رحلاتها إلى 11 وجهة بما في ذلك أبها في المملكة العربية السعودية ، وباتومي في جورجيا ، وبودروم ، وإزمير وطرابزون في تركيا ، وكاتانيا وبيزا في إيطاليا ، ودوبروفنيك في كرواتيا ، وميكونوس وسانتوريني في اليونان وتيفات في الجبل الأسود.

ولتلبية الطلب المتزايد ، ستضيف فلاي دبي أيضًا مزيدا من الرحلات على بعض وجهاتها ذات الطلب العالي بما في ذلك باكو ، وبلغراد ، وبودابست ، وليوبليانا ، وجزر المالديف ، وبراغ ، وسالزبورغ ، وسراييفو ، وتبليسي ، وزنجبار.

نمو الأسطول والكادر الوظيفي

ستتسلم فلاي دبي أربع طائرات جديدة بحلول أغسطس 2022 ، مما يرفع من تعداد أسطولها من طائرات بوينغ 737 إلى 68 طائرة ، بزيادة قدرها 73٪ مقارنة بعدد الطائرات التي شغّلتها الشركة في نفس الفترة من عام 2019.

ولدعم مسار النمو هذا ، قامت فلاي دبي بتعزيز قوتها العاملة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية بنسبة 20٪ ، وشمل ذلك الطيارين واطقم الطائرات والمهنيين من 135 جنسية مختلفة. سوف تستمر عملية التوظيف في الشركة طوال العام.

ارشادات للسفر صيفا

مع حجم العمليات الكبير والعدد المتوقع للمسافرين على متن فلاي دبي عبر المبنى 2 والمبنى 3 بمطار دبي الدولي هذا الصيف ، ستقوم الشركة بالتواصل مع مسافريها لضمان تمتعهم برحلة سلسة. كما يتم تذكير العملاء بالحجز المبكر والحجز عبر الإنترنت.

• ينصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلتهم.

• سيتم إغلاق بوابات الصعود إلى الطائرة قبل 20 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة.

• انجاز اجراءات السفر عبر الانترنت ستفتتح قبل 48 ساعة إلى 90 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

• يتوجب على المسافرين التاكد من اوزان الامتعة المسموح بها قبل السفر.

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات والشركة . يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

و يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركاء السفر.





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