دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مدرجة في لائحة «ميشلان»

المصدر: دبي - البيان

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غدت دبي اليوم الثلاثاء أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مدرجة في لائحة "ميشلان"، بعد دخول 69 من مطاعمها الفاخرة والمتواضعة على حد سواء في الدليل الفرنسي الشهير.

وكشفت شركة ميشلان عن مجموعة المطاعم المختارة لعام 2022 في دليل ميشلان دبي، الذي يمثل النسخة الأولى على الإطلاق من الدليل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتفي بخريطة المطابخ المبهِرة التي تحتضنها دبي، والتي تزخر بالحيوية والتنوع بقدر ما هي مفعمة بالطاقة.

واختار مفتشو دليل ميشلان المجهولون ما مجموعه 69 من المطاعم التي تغطي 21 نوعاً من المطابخ، فضلاً عن أنهم يوصون بتجربتها.

ويمنح دليل ميشلان دبي 2022 في نسخته الافتتاحية نجمتَي ميشلان لمطعمَين، ونجمة ميشلان واحدة لتسعة مطاعم، وتصنيف "بيب غورمان" لـ14 مطعماً.

وقال غويندال بولينيك، المدير الدولي لدليل ميشلان: "يمثل اختيار هذه المجموعة الأولى على الإطلاق من مطاعم دبي لحظة تاريخية لدليل ميشلان ومنطقة الشرق الأوسط. وما يجعل المشهد المطبخي في مدينة دبي متميزاً للغاية هو تجسيده أكثر من 200 جنسية تجد في هذه المدينة بيتاً ثانياً لها، إذ يستعرض طيفاً متنوعاً من المطابخ. وتتقاسم المطاعم جميعها في هذه المدينة الراقية والسريعة الوتيرة والمفعمة بالنشاط عاملاً مشتركاً واحداً، وهو أنها عامرة بالشغف والاندفاع. وتشكل دبي اليوم وجهة ملهمة لفن الطهي وتذوق الطعام، ولا شك لدينا في أن طاقتها الفريدة للغاية ستجذب الذواقة من جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن تفقد مفتشي الدليل على مدى أشهر "المطاعم الأكثر أناقة وفخامة التي يديرها طهاة مشهورون عالمياً، كما الحانات الصغيرة البسيطة التي يديرها سكان محليون"، حسبما قال مدير دليل "ميشلان" غويندال بولينيك في بداية احتفال أقيم اليوم الثلاثاء في دار أوبرا دبي.

وأفاد بأن مجموعة المطاعم المختارة للمرة الأولى على الإطلاق، تسلط الضوء على 69 من المطاعم التي تغطي 21 نوعاً من المطابخ، مع حصول 14 منها على تصنيف "بيب غورمان"، و9 منها على نجمة ميشلان واحدة، واثنَين منها على نجمتَي ميشلان.

ودخل تسعة وستون مطعماً في القائمة المرموقة تقدّم مجموعة متنوعة من المأكولات، من الإيطالية إلى اليابانية والعربية والفرنسية والهندية وغيرها.

وحصل تسعة من هذه المطاعم على نجمة واحدة، فيما حصل اثنان آخران على نجمتين. وتحدد "ميشلان" نجمة واحدة بأنها "طبخ عالي الجودة، يستحق الالتفاف"؛ ونجمتان تعني "طبخ ممتاز، يستحق الزيارة"؛ وتمثل النجوم الثلاثة "مطبخًا استثنائيًا ، يستحق رحلة خاصة".

وقال المؤسس والشريك في مطعم "ذي ارتيزان" الذي دخل الدليل فراس فواز "اعتقد ان هذا (الدليل) يغير قواعد اللعبة بما اننا أصبحنا على مستوى دولي، ما يدفعنا لبذل كل ما نستطيعه لتقديم شيء مغاير".

تم إنشاء دليل ميشلان في عام 1900 من قبل الأخوين أندريه وإدوار ميشلان، وهو مرجع لمحبي الطعام في كل أنحاء العالم.

وتضم الإمارات، آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عصام كاظم "إنها لحظة فخر".

وأضاف أن وصول دليل ميشلان إلى مدينة بمثابة تقدير للجنسيات المختلفة التي "تضع خبرتها وخلفيتها وثقافتها في كل لقمة طعام".

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