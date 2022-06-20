معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة يبرز النمو الكبير بالقطاع

المصدر: دبي- البيان

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يسلط معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2022 الضوء على النمو الكبير الذي تشهده أسواق طيران رجال الأعمال والطائرات الخاصة ورحلات الطيران المستأجرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما سيقدم المعرض ميزات فريدة من نوعها ليوفر من خلالها منظورًا جديدًا للقطاع، حيث يعد المعرض أيضاً منصة للكثير من الفرص التي تهدف إلى الجمع بين قطاع طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة. ويُقام معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بين 6 و8 ديسمبر 2022 على أرض مطار آل مكتوم الدولي في موقع معرض دبي للطيران.

ويَعِدُ المعرض الحضور بإطلاق فعاليات وأنشطة جديدة ينظمها فريق معرض دبي للطيران في جميع أنحاء المعرض لضمان التفاعل والمشاركة، بما في ذلك منطقة المستقبل، التي تستعرض الحلول المستقبلية لقطاع طيران رجال الأعمال، وتقدم برنامجاً مخصصاً لكبار الشخصيات بما يضمن حصولهم على تجارب مميزة، ومجموعة من الاجتماعات الخاصة، ومقهى رقمي، وركن المشروبات، ومناطق الترفيه المخصصة خلال المعرض. ويسهل تطبيق «ميبا كونكت» الذي تم إطلاقه مؤخراً والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، التواصل التجاري بين الجهات العارضة والزوار. كما توفر صالة المشغلين الفرصة للتواصل مع نخبة من المشغلين الإقليميين والدوليين.

وشهد عام 2021 أكبر نشاط في قطاع طائرات رجال الأعمال، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو في الطلب خلال العام الماضي، خصوصاً في دولة الإمارات، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 73% مقارنةً بعام 2019. كما حافظ قطاع طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط على زخم نموه في عام 2022، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية بنسبة 47% في مايو، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وقال محمد الحصري، المالك المشارك والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يو إيه إس إنترناشونال تريب سبورت: «تكمن فرص القطاع في تعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، حيث تعد زيادة الكفاءة الأولوية القصوى للشركات المشغلة. وتتطلع أسواق الطائرات المستأجرة وطائرات الشحن إلى مستقبل واعد، حيث يوفر طيران رجال الأعمال مقومات الكفاءة والسرعة والأمان التي تلبي متطلبات العملاء خلال الأزمات والاضطرابات الصحية والسياسية وغيرها من الظروف الاستثنائية».

ويضم المعرض مجموعةً من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك فعالية «بيز آف» التي تضم جلسات حوار تفاعلية تتيح للمتخصصين ورواد القطاع تبادل المعارف والخبرات. وقال علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نركز بشكل كبير على التواصل ومناقشة توجّهات القطاع والمشاركة في الدورة القادمة من معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، إذ يمثل ذلك العامل الرئيسي في بناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات. ويشكل المعرض فرصةً لتعزيز نمو قطاع طيران رجال الأعمال. ويسرنا ما نشهده من اهتمام أبرز شركات طيران رجال الأعمال بالمعرض، والتي ستتعاون للارتقاء بالقطاع إلى آفاقٍ جديدة.

وقال باراس داميشا، المدير التنفيذي لدى مجموعة إمباير للطيران: نتطلع إلى لقاء عملائنا وشركائنا وأصدقائنا لمناقشة أساليب التعاون الهادفة إلى دعم وتطوير مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال، حيث نشهد تطور سريع ومستقبل إيجابي وواعد للقطاع في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية. كما نلتزم من خلال مركز أعمالنا بإمارة دبي في لعب دور رئيسي بدعم الجهود لتطوير القطاع في المنطقة والعالم. ويركز المعرض على استضافة الفعاليات المباشرة في قطاع طيران رجال الأعمال بهدف تحقيق عائد على الاستثمار للجهات العارضة، التي تولي عوامل الجودة أهمية كبيرة.

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