طيران الإمارات تشهد مستويات قياسية للحجوزات صيفاً

المصدر: البيان

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تستعد طيران الإمارات لموسم صيفي يشهد أعلى طفرة في الطلب على السفر بعد التعافي من تأثيرات الجائحة. ومن المتوقع، وفق أرقام الحجوزات، أن تزيد أعداد المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة بين يونيو الجاري ويوليو على 550 ألفاً. وتواصل الناقلة، التي تسيّر أكثر من 2400 رحلة أسبوعياً، إضافة رحلات الجوية حيثما أمكن لتعزيز جدولها الصيفي، حيث تعمل حالياً بنحو 80% من طاقتها قبل الجائحة، وتوفر هذا الصيف أكثر من مليون مقعد أسبوعياً لتلبية الطلب.

وتتزايد أحجام الحجوزات يومياً مع اقتراب العطلة الصيفية، وتحث طيران الإمارات العملاء الذين لم يخططوا بعد لعطلاتهم وسفرهم على المضي قدماً والحجز الآن لضمان قدرتهم على السفر في التواريخ والرحلات التي يفضلونها.

ويأتي في طليعة وجهات طيران الإمارات التي سيقصدها المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف بوابات الناقلة الست في المملكة المتحدة، والقاهرة وعمّان، والمدن الهندية التسع ومانيلا وبيروت لزيارة العائلة والأصدقاء. كما ستبلغ حركة السفر للسياحة من الدولة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع انفتاح مزيد من الدول وإلغاء القيود على دخول السياح. وسوف تتدفق أعداد كبيرة من المسافرين، وخصوصاً العائلات والأزواج، إلى كل من بانكوك وإسطنبول وفيينا وزيوريخ ونيس وبوكيت وسنغافورة وأوسلو وكوالالمبور وبريسبين والساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية، لقضاء عطلات صيفية طويلة.

وتعمل طيران الإمارات لضمان توفير تجربة متميّزة على متن الطائرة ورحلة سلسة على الأرض نظراً لأن العديد من العملاء لم يسافروا منذ ما يقرب من عامين.

ويمكن لركاب طيران الإمارات استخدام المسار البيومتري للانتقال عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي بدون تلامس، بدءاً من كاونترات مختارة لإنهاء إجراءات السفر، مروراً بإجراءات جوازات السفر وصالات طيران الإمارات الخاصة، وحتى بوابات الصعود إلى الطائرة. وتوفر الناقلة أيضاً خدمات تكنولوجية أخرى في المطار، بما في ذلك كاونترات الخدمة الذاتية وتسليم الحقائب للحصول لتجربة مطار أكثر سلاسة وبدون تلامس. كما يمكن لركاب طيران الإمارات تقليص وقت انتظارهم من خلال 25 كاونتراً متنقلاً لإنهاء الإجراءات، حيث يمكنهم الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن حقائبهم ووضع الملصقات عليها، والإجابة على أي من أسئلتهم من قبل العاملين. ويمكن أيضاً للعملاء المقيمين في عجمان والإمارات الشمالية تخطي طوابير الانتظار في مطار دبي والاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر في عجمان على مدار الساعة. وتوفر طيران الإمارات لعملائها في أبوظبي حافلات خاصة، تعمل خمس مرات يومياً، للانتقال إلى مطار دبي الدولي.

وتوفر طيران الإمارات لعملاء الدرجة الأولى في دبي والشارقة خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل أو الفندق مجاناً، حيث يمكنهم طلب الخدمة في المواعيد المحجوزة مسبقًا لإتمام جميع الإجراءات، بما في ذلك التحقق من المستندات وتسجيل الأمتعة وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة. وهناك كاونتر مخصص في المطار لأية أمتعة قد تضاف لاحقاً.

ويستمتع الركاب على متن الطائرة، في جميع الدرجات، بأطباق مستوحاة من مختلف المناطق وتشكيلة متنوعة من المشروبات، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأخرى. ويقدم نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية أكثر من 5000 قناة، مع محتوى بـ40 لغة لتلبية مختلف الأذواق والتفضيلات، بما في ذلك 4000 ساعة من أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست. وتعمل طيران الإمارات خلال الصيف إلى 35 وجهة بطائرات A380، ويمكن للعملاء أن يتطلعوا إلى التجربة المتميّزة على هذه الطائرات العملاقة ذات الطابقين، بما في ذلك الصالون الجوي لركاب الأولى والأعمال، وحمّام "الشاور سبا" لركاب الأولى، وتجارب أخرى حائزة جوائز في جميع الدرجات.

واعتباراً من 1 أغسطس (آب) المقبل، سيتمكن مسافرو طيران الإمارات من دبي إلى كل من لندن وباريس وسيدني من الاستمتاع بتجربة الدرجة السياحية الممتازة كاملةً، بما في ذلك كاونترات خاصة لإنهاء الإجراءات في المطار، ومقاعد فاخرة على الطائرة توفر راحة لا مثيل لها بمسافة تصل إلى 40 بوصة، وبطانيات ناعمة مستدامة وأطقم مستلزمات السفر، وخدمات طعام ومشروبات متميزة وغيرها.

ويمكن للعملاء بعد العودة من عطلاتهم في الخارج مواصلة تجاربهم الصيفية المتميزة في دبي باستخدام "ما إيميريتس باس My Emirates Pass". ويستمتع المسافرون من 1 مايو (أيار) إلى 30 سبتمبر (ايلول) 2022 بعروض حصرية في أكثر من 500 موقع، بما في ذلك المطاعم ومحلات التجزئة الكبرى والمنتجعات الصحية ومناطق الجذب الحصرية في جميع أنحاء المدينة، وذلك بإظهار بطاقة الصعود إلى الطائرة من طيران الإمارات.



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