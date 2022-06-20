«إياتا»: شركات الطيران تواصل التعافي

المصدر: (الدوحة - د ب أ)

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قال فيلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أمس، إن شركات الطيران ستتمكن من الحفاظ على تعافيها من أزمة فيروس كورونا حتى في ظل وجود تباطؤ اقتصادي عالمي.

وذكر والش لتلفزيون بلومبيرغ أن تعافي الطلب، الذي بدأ مع إلغاء القيود المفروضة على السفر، سوف يستمر بغض النظر عن الضغوط الاقتصادية على المستهلكين. وذكر والش في الدوحة عشية الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي والذي يحضره رؤساء شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وتستضيفه قطر «لن أتجاهل حقيقة أننا نواجه بعض التحديات. ولكن في الواقع، النظرة المستقبلية تظل إيجابية للغاية. كل الأبحاث التي نقوم بها تعيد التأكيد على أن الناس يرغبون في العودة إلى السفر جواً».

وبينما تتمتع معظم شركات الطيران بارتفاع في المبيعات مع عودة المسافرين للقيام برحلات ترفيهية والاجتماع مع الأصدقاء والعائلات، هناك شكوك بشأن مدى استمرار هذا الزخم مع تسبب أسعار الوقود المرتفعة في دفع شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر، فضلاً عن أن الضغوط التضخمية تلقي بظلالها على إنفاق العائلات.

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