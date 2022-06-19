«إيرباص» و«كانتاس» تستثمران في الوقود المستدام

المصدر: الدوحة - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركة «إيرباص» لتصنيع الطائرات، وشركة الخطوط الجوية الأسترالية «كانتاس»، القيام باستثمار مشترك، يهدف إلى إطلاق صناعة وقود الطيران المستدام في أستراليا.

وأعلن الجانبان، اليوم الأحد، قبل الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في الدوحة، أنهما سيستثمران ما يصل إلى 200 مليون دولار، لتسريع تبني وقود الطائرات المستدام في البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن آلان جويس المدير التنفيذي لكانتاس القول، في مؤتمر صحافي مشترك، أن الطلب يتزايد على الوقود المستدام حول العالم، حيث تعمل الحكومات والصناعة معاً، لإيجاد سبل لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطيران.

وقال: «بدون تحرك سريع، فإن أستراليا قد تتخلف عن الركب».

وقال جويس إن الشركة، ومقرها سيدني، تستخدم حالياً نحو 1 % من الوقود المستدام في شبكتها، ولكنها تتطلع إلى رفع المعدل.

وأوضح أن الطلب على أعمال الشركة، عاد إلى 90 % من المستويات التي كان عليها عام 2019، وأن الحجوزات لأغراض الترفيه، تتعافى بشكل أسرع، ووصلت حالياً لـ 120 % مما كانت عليه قبل «كورونا»، حيث يحفز رفع القيود الأفراد على السفر لقضاء عطلات أو لزيارة العائلات والأصدقاء.

وأضاف آلان جويس، أنه من المفترض استعادة السعة الدولية بالكامل، بحلول الربع الثاني من عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز