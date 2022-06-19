تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وأكاديمية «ربدان»

المصدر: دبي - البيان

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زار سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أكاديمية «ربدان» في أبوظبي، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات والمشاريع المستقبلية للأكاديمية. وكان في استقبال السويدي، الدكتور فيصل العيّان نائب رئيس أكاديمية «ربدان».

وتخلّل الزيارة استعراض استراتيجية أكاديمية «ربدان»، ومُساهمتها الفاعلة في مسيرة التطوير والتحديث في الدولة، إلى جانب تقديم نبذة عن التخصصات الأكاديمية الرائدة التي تطرحها الأكاديمية من مختلف برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في قطاعات السلامة والأمن والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

واطلع السويدي على الدورات التدريبية الاحترافية الحديثة التي تنفذها أكاديمية ربدان، ضمن برامج التأهيل والتدريب والتطوير في بيئة تعليمية، تستند إلى المعايير العالمية المعتمدة، فضلاً عن وجود طاقم تدريبي من خبراء مُتخصصين مؤهلين، بما يمتلكونه من مهارة ومعرفة علمية وعملية في شتى العلوم والمجالات.

وأكد السويدي أن الزيارة تهدف إلى توطيد مجالات التعاون والتواصل بين الهيئة وأكاديمية «ربدان»، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات، وتسهيل الاستفادة من مختلف الأنشطة والبرامج الفعّالة، التي تدعم منظومة أمن وسلامة الطيران المدني، حيث تُجسد الزيارة عمق العلاقات بين الجهات الوطنية في الدولة، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز جاهزية المؤسسات، فضلاً عن تطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الهيئة تُرحب دائماً بمد جسور التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الأكاديمية في الدولة للوصول إلى أعلى المستويات والمعايير العالمية، والاستفادة من تجربة كلا الطرفين في إدارة الخطط والبرامج الهامة، لتعزيز المستوى المرموق الذي وصل إليه الطيران المدني في الإمارات عالمياً.

من جانبه، أكد الدكتور فيصل العيّان، حرص الأكاديمية على مشاركة تجربتها الرائدة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مع مختلف مؤسسات الدولة، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لتطوير القدرات والكفاءات المؤسسية، ورفع مستوى أداء العاملين فيها، استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية.

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