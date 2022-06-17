منتجع شاطئ العنوان: «إكسبو» عزز مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت ماريان فيتزجيرالد، المدير العام لمنتجع شاطئ العنوان، أن الاستجابة السريعة والتوجيهات والقرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة في دبي، ساهمت في الحد من آثار أزمة «كوفيد 19» لتكون الإمارة من أوائل الوجهات التي دخلت مرحلة التعافي وتابعت مسيرة ازدهارها. واستعاد قطاع الضيافة مكانته القوية بفضل الجهود الدؤوبة والعمل الاحترافي، ليعزز إمكاناته ويحقق مزيداً من النجاحات.

وأضافت: لعب معرض «إكسبو 2020 دبي» دوراً كبيراً في استقطاب الزوار ووسائل الإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي والشخصيات المرموقة والفعاليات إلى دبي، حيث شجع الزوار من جميع أنحاء العالم على زيارة دبي والاستمتاع بالفعاليات التي تقيمها، مما عزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة، وفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع السياحة في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية العالمية.

وأكدت أن دبي تحقق باستمرار إنجازاتٍ تتخطى التوقعات، وتعمل دائماً على تعزيز مكانتها بوصفها إحدى الوجهات الرائدة في العالم. وتتطلع الإمارة دائماً للمستقبل من خلال إطلاق العديد من المبادرات في مجال الاستدامة، مثل مبادرة دبي تبادر للاستدامة.

بالإضافة إلى العديد من الحملات التسويقية العالمية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري على مدار العام للترويج لدبي عالمياً باعتبارها وجهةً عالمية رائدة للترفيه والأعمال والفعاليات. وحظيت جهود دبي لتطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة العالمية بإشادة العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس السفر العالمي الذي منحها ختم السفر الآمن.

وقالت: حققنا أداءً مميزاً، لا سيما مع إطلاق المنتجع في 17 ديسمبر 2020، ليكون واحدة من المنشآت القليلة التي تم افتتاحها خلال الأزمة الصحية العالمية. وتجاوزنا التوقعات في بعض الأحيان مقارنةً بالوجهات التي لا تزال تفرض قيوداً صارمة على السفر، حيث شهدنا إقبالاً أكبر بعد افتتاح أعلى مسبح خارجي متماه مع الأفق في العالم في نهاية مارس 2021 (دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 24 مارس)، مما ساعدنا على تعزيز قاعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم والحفاظ عليها.

وحول معدلات الإشغال الحالية، قالت: نجحنا بتحقيق معدلات إشغال إيجابية، إذ تتراجع معدلات الإشغال عادةً نتيجة سفر السكان والمقيمين خلال أشهر الصيف، إلا أن منتجع العنوان شاطئ جميرا يسجل أداءً متميزاً في السوق، مع توقعات بأداء واعد في المستقبل.

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