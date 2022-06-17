الجوازات السعودية تؤكد السماح للمقيم بالسفر للخارج والعودة دون اشتراط التحصين

المصدر: البيان

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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه يمكن للمقيم والعمالة المنزلية السفر دون اشتراط تلقيهم جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد.

وأفادت الجوازات بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة.

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