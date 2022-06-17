تنبيه مهم من السفارة السعودية في لندن بشأن الإعفاء الإلكتروني

المصدر: البيان

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نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة البريطانية لندن، المواطنين بأن الإعفاء الإلكتروني (E-visa waiver) حتى وإن تمت الموافقة عليه لايضمن دخول المملكة المتحدة لمن تم رفض منحهم التأشيرة في وقت سابق، أو من كانت لهم سوابق جنائية أدت إلى مغادرتهم أراضي المملكة المتحدة بطلب من السلطات فيها، أو لمن تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح لهم فيها خلال زيارتهم السابقة لبريطانيا،

ونصحت السفارة بشدّة عبر حسابها بتويتر، من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية لتفادي أية معوقات عند وصولهم، داعية إلى التواصل معها في حالات الطوارئ على هاتف شؤون السعوديين من خلال الرقم (00447799519495).

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