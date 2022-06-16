إلغاء جميع قيود كورونا المقررة على الدخول إلى مصر

المصدر: البيان

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قررت جمهورية مصر العربية إلغاء جميع قيود كورونا المقررة على الدخول إلى البلاد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على قرار ينص على أن تلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر، في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجياً، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) محلياً وعالمياً، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وأوضح عبد الغفار أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 ملايين جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

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