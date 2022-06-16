«دناتا» تدعم توسعات مجموعة «دويتشه هوسبيتاليتي» الفندقية بدول مجلس التعاون

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «دناتا لخدمات التمثيل»، التابعة لمجموعة دناتا للسفريات، اتفاقية شراكة مع المجموعة الفندقية الألمانية «دويتشه هوسبيتاليتي» لتكون بمثابة الشريك التمثيلي الحصري لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي توسع فيه المجموعة الألمانية تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي مع افتتاحها مؤخراً «فندق شتيجنبرجر الدوحة» في قطر، و«فندق إنترسيتي جداف دبي ووترفرونت»، والاستحواذ على إدارة مساكن الحمرا وفندق قرية الحمرا في إمارة رأس الخيمة. وستفتتح قريباً فندق إنترسيتي آخر في مسقط، وفندق «جاز إن ذا سيتي» في دبي.

وستعمل «دناتا لخدمات التمثيل»، من خلال المبيعات الإقليمية والدعم التسويقي المكثف، على تعزيز حضور العلامة التجارية «دويتشه هوسبيتاليتي» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير أعمال العدد المتزايد من الفنادق. وتدير المجموعة الفندقية الألمانية حالياً أكثر من 160 فندقاً في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، وهناك أكثر من 40 فندقاً قيد التخطيط والبناء في مواقع مهمة عبر المنطقة.

وقال جون بيفان، نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات: «نتطلع إلى تقديم خبرات دناتا لخدمات التمثيل لدعم توسعات مجموعة دويتشه هوسبيتاليتي الفندقية ذات المعايير العالية، التي تهدف لتلبية الحاجة المتزايدة والخيارات المتنوعة في المنطقة، من المستويات الاقتصادية والمتوسط والفاخرة. ويسعدنا أن نساعد على تحقيق ذلك».

وقالت جوانا لامكي نائب الرئيس للمبيعات في «دويتشه هوسبيتاليتي»: «منطقة الخليج واحدة من أكثر أسواقنا ديناميكية وأسرعها نمواً. ومع تمثيلنا القوي في المنطقة، فإننا نتطلع إلى العمل مع دناتا لتوسيع حضور علامتنا وأنشطتنا التجارية».

وتقدم «دناتا لخدمات التمثيل» مجموعة شاملة من الخدمات التجارية للفنادق وشركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وحظيت بفضل تركيزها على جودة وتميز الخدمة بتكريم جوائز السفر العالمية في الشرق الأوسط، حيث نالت الشركة لقب «وكيل عموم المبيعات الرائد لشركات الطيران في الشرق الأوسط 2021» للعام الثالث على التوالي.

وتُعد «دويتشه هوسبيتاليتي» حالياً إحدى أكبر مجموعات الفنادق العالمية ضمن عملاء «دناتا لخدمات التمثيل»، ويستعد الجانبان للعمل معاً في مبادرات لترويج العروض واستقطاب أعضاء جدد لبرنامج الولاء الخاص بالمجموعة H-Rewards.

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