طيران الإمارات تقدم خدمة إنهاء إجراءات السفر منزلياً لركاب الدرجة الأولى

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن إضافة تجربة متميّزة أخرى لعملاء الدرجة الأولى في دبي والشارقة، وذلك بتوفير خدمة إنهاء إجراءات السفر لهم في المنازل أو الفنادق براحة تامة ومن دون رسوم.

ويقوم موظفو طيران الإمارات بزيارة منازل أو فنادق العملاء في المواعيد المحجوزة مسبقاً لإكمال جميع إجراءات السفر، بما في ذلك التحقق من المستندات وتسجيل الأمتعة وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة. وينقل الموظفون أمتعة العملاء مباشرة إلى المطار، في حين يمكن للعملاء اختيار الذهاب إلى المطار في الوقت الذي يناسبهم بخدمة السيارة مع سائق المجانية من طيران الإمارات المحجوزة مسبقاً. وجهّزت الناقلة كاونتراً خاصاً في المطار لأية أمتعة قد تضاف في اللحظة الأخيرة.

ويتعين على العملاء حجز خدمة إجراءات السفر المنزلية المجانية قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، وآخر موعد لإنجاز الخدمة هو ست ساعات قبل إقلاع الطائرة. وعند الوصول إلى مطار دبي الدولي، الذي ينبغي أن يكون قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد الرحلة، ينتقل العملاء مباشرة إلى قسم الهجرة والأمن، ثم يتابعون سيرهم إلى صالة طيران الإمارات الخاصة بركاب الدرجة الأولى.

ويتوفر لجميع عملاء طيران الإمارات تجربة سلسة وبدون تلامس عبر مطار دبي الدولي باستخدام تطبيق طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر وإصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة والخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة، ثم مواصلة السير بدون استخدام اليدين عبر النفق البيومتري المتكامل والبوابات الذكية.

ويستمتع عملاء الدرجة الأولى بمجموعة كاملة من الخدمات الحصرية داخل صالة طيران الإمارات الخاصة مثل: المعالجات المجانية في "تايملس سبا"، وتلميع الحذية، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات الفاخرة، بما في ذلك توليفة خاصة من شاي ديلما.

ويمكن للعملاء المسافرين إلى وجهات معينة الانتقال من صالة طيران الإمارات مباشرةً إلى الطائرة عبر جسر جوي خاص.

وتواصل طيران الإمارات، التي توفر أكثر من 1700 مقعد في الدرجة الأولى على أسطولها المكون من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، إرساء معايير متفوقة للسفر في الدرجة الأولى، بمنتجاتها المبتكرة، مثل الأجنحة الخاصة المغلقة بالكامل، وحمام "الشاور سبا" والصالون الجوي على متن الطائرة، بالإضافة إلى ريادتها في العديد من المجالات الأخرى في الصناعة.

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