الاتحاد تطلق 5 وجهات صيفية لترفع وجهاتها إلى 70 حول العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق الاتحاد للطيران، 5 وجهات موسمية هذا الأسبوع، لتربط أبوظبي بعدد من الوجهات الصيفية السياحية، على امتداد أوروبا والمحيط الهندي.

وانطلقت صباح اليوم ثلاث رحلات موسمية، لتتجه إحداها إلى نيس بالريفييرا الفرنسية، والثانية إلى المدينة التاريخية اهيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، والأخيرة إلى مالقا في إسبانيا.

وستتم خدمة هذه الوجهات بمعدّل رحلتين في الأسبوع.

كما تنطلق في اليومين المقبلين رحلات جديدة، لخدمة جزيرتي سانتوريني في اليونان، وزنجبار في تنزانيا. وستكون بمعدّل ثلاث رحلات في الأسبوع.

وقال مارتن درو نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران: سيكون أمام عشاق المغامرات، الكثير لاكتشافه هذا الصيف مع الاتحاد للطيران. انطلاقاً من الشواطئ المدهشة لساحل اللازورد في الريفييرا الفرنسية، تقدّم شبكة وجهات الاتحاد، الكثير من خيارات الاصطياف المذهلة، وتجارب لا تنسى.

واحتفاء بإطلاق تلك الوجهات الجديدة، يحظى ضيوف الرحلات الافتتاحية بباقة مستلزمات سفر حصرية من الاتحاد، إيذاناً ببدء العطلة الصيفية.

وصممت الباقة واضعين الاستدامة والصحة والسلامة بعين الاعتبار، وتضم حقيبة صغيرة صنعت من أقمشة البطانيات المستخدمة على متن الطائرة المعاد تدويرها، زجاجة ماء تعمل بالتقطير، محدودة الكمية، وعبوة مياه غازية مكربنة طبيعياً، علامة FRÍO من دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز