«ويز إير» تقدم عرضاً خاصاً اليوم على وجهاتها الصيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، تقديم عرض خاص لعملائها اليوم فقط بمناسبة حلول فصل الصيف، يتضمن أسعاراً مخفّضة على 5 آلاف تذكرة بسعر 120 درهماً على رحلات مختارة حتى نهاية أغسطس.

وتقدم شركة الطيران الوطنية للمسافرين تجارب سفر مريحة ومنخفضة التكلفة من وإلى أبوظبي، لاستكشاف وجهات مميزة وغنية ثقافياً، بما فيها مدن حيوية وغيرها من الوجهات ذات المناظر الطبيعية الخلابة.

ويقدم العرض الترويجي للمسافرين من محبي المغامرة فرصة الحجز بأسعار مخفضة للغاية على جميع الرحلات القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها، بما في ذلك رحلات الشركة إلى أثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وكوتايسي (جورجيا) ويريفان (أرمينيا). وتتوفر التذاكر حالياً على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وعلى تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالشركة والمتاح باللغة العربية أيضاً، بأسعار تبدأ من 120 درهماً.

قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: يتيح هذا العرض المؤقت والمميز للمسافرين من مختلف الدول فرصة الاستمتاع بعطلات الصيف واستكشاف وجهاتهم المفضلة والتعرّف على أفضل المناطق الثقافية والتاريخية بأسعار منخفضة للغاية. وتقدم شبكة ويز إير أبوظبي المتنامية رحلات سفر مريحة وآمنة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ونتطلّع لاستقبال المسافرين على متن رحلاتنا في أقرب وقت ممكن.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر)، وعمّان (الأردن)، وأثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان)، وبلغراد (صربيا)، وكوتايسي (جورجيا)، والمنامة (البحرين)، وماتالا (سريلانكا)، ومسقط (عُمان)، وسانتوريني (اليونان)، وساراييفو (البوسنة)، وتل أبيب (إسرائيل)، وتيرانا (ألبانيا)، ويريفان (أرمينيا)، وغيرها من الوجهات.

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