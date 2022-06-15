50%- 60% من مستخدمي تويتر بالإمارات والسعودية يرغبون باستكشاف تجارب سفر جديدة

المصدر: ​دبي - البيان

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أظهر استطلاع أجراه تويتر في مايو أن 50%- 60% من المستخدمين بالإمارات والسعودية يرغبون باستكشاف تجارب سفر جديدة. وجاء الاستطلاع للوقوف على آراء الجمهور في الإمارات والسعودية عبر طرح مجموعة من الأسئلة على المشاركين تتعلق بخطط سفرهم خلال الصيف من أجل فهم أفكارهم المتعلقة بالسفر وأولوياتهم عند حجز الرحلات.

وعبّر أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع في السعودية والإمارات عن رغبتهم وشوقهم للسفر بهدف الهروب من ضغوط الحياة اليومية، وكذلك خوض تجارب جديدة. بعد التوقف لنحو عامين عن إقامة المناسبات المهمة، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والتخرّج، يتوق الناس إلى تعويض كل لحظة ممكنة بالقرب من أحبائهم. ومن الدوافع الأكثر شيوعاً التي تحث الناس في السعودية على السفر هذا الصيف الرغبة بقضاء إجازة عائلية (بنسبة 46%)، وكذلك الأمر في الإمارات وبنسبة تخطت 51%.

في سؤال حول العوامل الرئيسية التي من شأنها استبعاد وجهات سفر محددة من خطط الإجازة، كان السبب الأكثر شيوعاً للمقيمين في المملكة هو ارتفاع النفقات في الوجهة السياحية (46%) تلته أسعار تذاكر السفر (40%). وكان من اللافت أن تلك العوامل تقدمت على مسألة السلامة (35%) والأوضاع الجيوسياسية (29%) والصحة العامة (19%). واختلفت آراء سكان الإمارات، حيث اعتبر الكثيرون أن السلامة هي العامل الأساسي (39%)، تليها مباشرة أسعار التذاكر (36%) والأوضاع الجيوسياسية (35%) وارتفاع النفقات في الوجهة السياحية المقصودة (35%). وفي الواقع، شكلت المخاوف المرتبطة بالصحة العامة أحد التهديدات الأقل أهمية في خطط السفر للمشاركين في الاستطلاع من الإمارات، وبنسبة 24% فقط.

قدّم المشاركون إجابات متباينة عند سؤالهم عن الوجهة الأكثر جذباً. وأشار المشاركون من السعودية إلى دبي باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً (24%)، تليها سويسرا بنسبة (17%). وكانت آسيا (25%) وتركيا (23%) من الوجهات الأكثر جذباً لدى المشاركين من الإمارات.

تبيّن أن السفر والحجز بسرعة ومن دون تحضيرات طويلة مسبقة كان الأكثر شيوعاً، حيث ذكر معظم المشاركين من دولة الإمارات أنهم يحجزون الرحلة قبل شهر تقريباً (33%)، فيما أشار المشاركون من المملكة إلى قيامهم بالحجز قبل أقل من أسبوعين من موعد الرحلة (30%).

وكان من اللافت فيما يتعلق باحتمال السفر دولياً هذا الصيف، قيام 4% فقط ممن شملهم الاستطلاع في السعودية بتأكيد حجز رحلاتهم بالفعل، بينما قال 48% إنهم لا يرجحون السفر هذا الصيف. من ناحية أخرى، حجز 21% ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات رحلاتهم بالفعل، فيما رجّح 50% منهم أن يسافروا خلال الصيف، ما يشير إلى اختلاف كبير في مستوى الثقة عند المستهلكين بين السوقين اللذين شملهما الاستطلاع.

وذكر 75% من كل المشاركين في الاستطلاع أنّ سعر التذكرة هو أهم معيار لاختيار شركة الطيران. وجاءت الخطوط الجوية السعودية كخيار مفضل لسكان المملكة (67%) في الرحلة المقبلة، بينما اختار 79% من سكان دولة الإمارات شركة طيران الإمارات لإجازتهم المقبلة.

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