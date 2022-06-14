دبي الثانية عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتلت دبي المرتبة الثانية عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين، وفقاً لتصنيف شركة «تريب أدفايزر»، بفضل رحلة السفاري على الكثبان الرملية الحمراء، والتي تشمل قيادة الدراجات الرباعية والتزحلق على رمال الصحراء وركوب الجمال وحفلات الشواء في المخيمات الصحراوية.

وأعلن موقع الشركة، التي تعتبر أضخم منصة للسفر في العالم، جوائز «أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها» وفقاً لاختيارات المسافرين، بعد تحليل ألوف المراجعات والتقييمات من المستخدمين لتصنيف الأكثر رواجاً بينها.

وقد احتلت رحلات قناة أمستردام بالقوارب المليئة بمرطبات المركز الأول كأفضل تجربة سياحية للمسافرين من قبل «تريب أدفايزر».

وقد درست شركة «تريب ادفايزر» التي تتلقى درجات تقييم من عملائها باستمرار، أفضل تجارب الطعام والطبيعة والنشاطات في الخارج ورحلات ثقافة البوب ولائحة من التجارب التي يجب القيام بها، وذلك ضمن 11 فئة، في سبيل الخروج بتصنيفها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز