فندق إيكوس يفتتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة إدارة الضيافة القابضة (إتش أم إتش) افتتاح فندق إيكوس دبي في الفرجان، ويقدم الفندق منظوراً جديداً في قطاع الفنادق الاقتصادية.

ويوفر الفندق 304 غرف إقامة، وقاعات اجتماعات حديثة، بقدرات استيعاب متنوعة، فضلاً عن غرف يسهل على أصحاب الهمم الوصول إليها، ويضم الفندق مجموعة من المرافق المميزة، مثل مطعم باليتس، ومقهى كوفيا، والعربة المتنقلة ميلت، التي تقدم مثلجات الفواكه الطازجة، والآيس كريم العضوي بنكهات غنية، كما يقدم الفندق المساعد الآلي الذكي، إيكوبوت، لمساعدة الضيوف من مختلف الأعمار.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، العضو التنفيذي لمجلس إدارة فيصل القابضة، الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة شركة منافع، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش إم إتش – إدارة الضيافة القابضة: نفخر بافتتاح فندق إيكوس دبي في الفرجان، ليكون محطة رئيسية لزوار الإمارة من جيل الألفية، ويؤمن فريقنا بأن المرتكزات الرئيسية لازدهار مستقبل قطاع الفنادق تتمثل بالاستدامة البيئية والتطور التقني، إلى جانب التركيز على بساطة التصميم ومتطلبات جيل الألفية، وهي المعايير، التي ترتكز عليها علامة إيكوس بشكل أساسي، ونرحب بالجميع للاستمتاع بهذه التجربة الجديدة.

ويركز الفندق على مفاهيم الاستدامة والبيئة، حيث يهدف إلى وقف استخدام المنتجات البلاستيكية، التي تُستخدم لمرة واحدة نهائياً، كما قاد العديد من المبادرات البيئية مثل مبادرة جمع علب الألمنيوم، والتعاون مع شركة دي جريد لتحويل نفايات الباولي إيثيلين تيريفثالات إلى خيوط منسوجات عالية الجودة، والتعاون مع مبادرة شجرة في المجتمع جذور توحدنا، وهو مشروع اجتماعي، أطلقته مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وغيرها الكثير.

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