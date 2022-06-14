طيران الإمارات تحصد ثلاثية ذهبية في السلامة للعام الثالث

المصدر: دبي- البيان

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نالت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تكريماً في عدة فئات لسلامة خدماتها المتميزة في النقل الأرضي، وذلك في حفل توزيع جوائز الجمعية الملكية لمنع الحوادث «روسبا RoSPA»، الذي أقيم في دبي للمرة الأولى.

وتعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي حصلت على جوائز السلامة لثلاث سنوات متتالية، حيث نال فريقها جوائز ذهبية في ثلاث فئات رئيسية: سلامة الأسطول، والصحة والسلامة، وجائزة السلامة الترفيهية. كما أضاف الفريق لقب «فريق العام/ الشرق الأوسط» في الصحة والسلامة للمرة الثانية في ثلاث سنوات، ما يؤكد على أداء السلامة التشغيلية وأنظمة حوكمة الصحة والسلامة وكفاءة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال جائحة «كوفيد-19» لحماية عملائها وموظفيها.

وتشغل طيران الإمارات أسطولاً يزيد على ألف مركبة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل ركابها في الدرجتين الأولى والعمال وأطقم الطائرات، بالإضافة إلى الموظفين من وإلى أماكن عملهم، وبمتوسط 2.5 مليون رحلة سنوياً. كما تضع معايير وبروتوكولات لمقدمي خدمة «السيارة مع سائق» المتميّزة لنقل عملاء الدرجتين الأولى والأعمال من وإلى المطار براحة وأمان.

وتتمثل إحدى المزايا العديدة التي تقدمها طيران الإمارات لأفراد أطقم الخدمات الجوية في توفير خدمة نقل مكوكية بحافلات حديثة بين مقار سكناهم الفاخرة والمطار. كما تنقل الطيارين بسيارة مع سائق بين منازلهم والمطار لأداء رحلاتهم الجوية. وتوفر طيران الإمارات ودناتا أيضاً خدمة نقل بالحافلات لأعداد كبيرة من الموظفين الأرضيين بين أماكن سكناهم ومواقع عملهم.

و«الجمعية الملكية لمنع الحوادث» هي منظمة بريطانية تركز على تعزيز وتسهيل الصحة والسلامة المهنية، وسلامة الطرق والمنازل والمرافق الترفيهية والتعليمية في جميع أنحاء العالم. وتجري لجنة من المقيّمين المستقلين مراجعة صارمة للطلبات التي تحتاج إلى أدلة يمكن إثباتها لأنظمة إدارة الصحة والسلامة الخاصة بالمتقدمين، بما في ذلك جوانب مثل تقييمات المخاطر وتدقيق السلامة ومبادرات تعليم السلامة. وزاد عدد المتقدمين لجوائز 2022 على 2000 شركة من مختلف أنحاء العالم.

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