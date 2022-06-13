الخطوط القطرية تشغل 3 رحلات إضافية يومياً من الشارقة

المصدر: الدوحة - البيان

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد رحلاتها الجوية من الشارقة، حيث ستشغّل ثلاث رحلات يومياً إلى الدوحة اعتباراً من 15 يونيو الجاري. وستتيح هذه الرحلات الإضافية أمام المسافرين المزيد من المرونة وأفضل خيارات السفر إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية المتنامية.

ومع هذه الزيادة في خدماتها، ستشغل الناقلة القطرية 21 رحلة أسبوعياً من الشارقة، و63 رحلة إلى بوابات الخطوط الجوية القطرية الثلاث في الإمارات: دبي والشارقة وأبوظبي.

وسيحظى المسافرون من الشارقة بإمكانية الاستمتاع بجمع واسترداد نقاط المكافآت من آفيوس، وهي عملة المكافآت الجديدة لبرنامج الولاء التابع للناقلة القطرية، الأمر الذي من شأنه إتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين للاستفادة من العروض والابتكارات المذهلة عند استرداد وإنفاق نقاط آفيوس.

كما سيتمكّن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من الاحتفاظ برصيد المكافآت الذي حصلوا عليه في السابق، مع مواصلة الاستفادة من فرص استرداد نقاط المكافآت المتاحة أمامهم حالياً. وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حالياً إلى 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي.

ويمكن للمسافرين من الشارقة الاستفادة من شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية وشركائها الاستراتيجيين. وكجزء من اتفاقية الرمز المشترك الموسعة مع خطوط إنديجو الجوية، وضعت الخطوط الجوية القطرية رمزها على رحلات الناقلة الهندية بين الدوحة ودلهي، ومومباي، وحيدر آباد، وتشيناي، وبنغالور، وكوتشي، وكاليكوت.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية وخطوط إنديجو الجوية معاً أكثر من 340 رحلة أسبوعياً إلى 13 وجهة في الهند.

كما ستشهد المرحلة الأولى من اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الأمريكية تشغيل أكثر من 1000 رحلة داخلية للخطوط الجوية الأمريكية، الأمر الذي سيتيح أمام مسافري الناقلة القطرية إمكانية السفر إلى العديد من الوجهات الجديدة في الولايات المتحدة.

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