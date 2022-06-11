مؤتمر في الشارقة للتعريف بالإمكانات السياحية في كازاخستان

المصدر: الشارقة - البيان

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عرفت دائرة السياحة في مدينة ألماتي بمقوماتها السياحية وبمناطق الجذب المتنوعة في ظل ما قدمته حكومة كازاخستان لتنمية مواقعها السياحية وما تتطلع إليه من استهداف لرفع السياح والزوار إليها من الإمارات.

وجاء تنظيم المؤتمر في الشارقة في إطار سياسات دائرة السياحة لتعزيز حضورها بفتح أسواق سياحية جديدة لاستقطاب السياح من الإمارات عبر حملات ترويجية واسعة النطاق تستهدف عدداً من الوجهات في مدن دولة الإمارات والترويج للوجهات والأنشطة والخدمات السياحية المتميزة التي تتمتع بها مدينة ألماتي.

حمل المؤتمر عنوان «الإمكانات السياحية لألماتي في كازاخستان» وجرى تنظيمه من قبل دائرة السياحة في مدينة ألماتي والشركة الوطنية الكازاخستانية للسياحة وبلدية ألماتي بالتعاون مع العربية للطيران.

حضر راوان جومابيك - القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والمناطق الشمالية، والذي بدأ المؤتمر بإلقاء كلمة أشار فيها إلى ما تتمتع به كازاخستان من طبيعة سياحية متنوعة أهلتها لتكون على خارطة السياحة لاسيما خلال الفترة المقبلة.

وتحدث عن مدينة ألماتي وإمكاناتها المتنوعة التي تمكنها لتكون هدفاً للسياحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن المؤتمر مناسبة مهمة لتعريف ممثلي صناعة السياحة من الشركات المحلية بإمكانات مدينة ألماتي بهدف تعزيز التعاون المشترك وفتح مجال للوفود السياحية الراغبة في قضاء إجازات ممتعة بها في ظل العمل المشترك بين كازاخستان والإمارات لتعزيز هذا التعاون ورفع معدلات التبادل السياحي وتوفير الرحلات الجوية المنتظمة بينهما.

وأكد راوان جومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان أهمية الإمارات كشريك أساسي لكازاخستان في كل مجالاتها لاسيما مجالات السياحة والتجارة. وجرى عرض سريع لكل مواقع مدينة ألماتي وما تحققه من معدلات متميزة في تنمية كل مقوماتها وما تشهده من حضور بارز على خارطة السياحة وتوافر المواقع المختلفة الترفيهية التي تشكل عامل جذب مهمة للسياح من الإمارات.

وتم خلال المؤتمر إبراز عمليات التنمية السياحية التي شهدتها ألماتي في الفترة الأخيرة والاستمتاع بالتجربة والخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها لزوارها من الإمارات ومن مختلف مدن الدولة فضلاً عن البرامج السياحية المتاحة والتي ستقدمها الشركات المحلية وخطوط الطيران المختلفة، كما في العربية للطيران التي توفر رحلات منتظمة لنقل السياح إليها.

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