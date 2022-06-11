منتجع شاطئ العنوان من «إعمار» يطلق عروضاً خاصة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن منتجع شاطئ العنوان، من موقعه المتميز وسط جميرا بيتش ريزيدينس والمطل على الخليج العربي، عن عروضٍ حصرية ولفترة محدودة للضيوف الراغبين بحجز الجناح الرئاسي. ويتضمّن العرض تجربة إحدى مناطق الجلوس المظلّلة مجاناً مع باقةٍ من المأكولات والمشروبات من مطعم زيتا سيفنتي سيفن على سطح المنتجع مقابل 7777 درهماً في اليوم.

ويضم الجناح الرئاسي ثلاث غرف نوم واسعة وغرفة طعام كبيرة، حيث يتسع لمجموعة من ستة أو سبعة أشخاص، ويعدّ مكاناً مثالياً للقاء الأحبة والأصدقاء والاستمتاع بالإطلالة البانورامية الخلّابة على التراس الكبير الخاص بالجناح.

وتوفر الوجهة خدمة النقل المجانية من مطار دبي إلى المنتجع، بالإضافة إلى خدمات استقبال مخصصة لضمان تلبية جميع الاحتياجات، وخدمات كيّ الملابس وتناول الفطور داخل الغرفة، فضلاً عن تجربة شاي بعد الظهيرة المميزة في الردهة.

ويدعو المنتجع ضيوف الجناح الرئاسي للاستمتاع بأجوائه الفخمة في الهواء الطلق في مطعم زيتا سيفنتي سيفن على سطح المنتجع، واختبار تجربة إحدى مناطق الجلوس المظلّلة المجانية ضمن صالة داخلية مكيفة بالكامل ومخصصة للاسترخاء وتناول الطعام والتواصل أثناء الاستمتاع بالإطلالة الخلابة على الخليج العربي ونخلة جميرا. كما تقدم الوجهة لضيوف الجناح الرئاسي، الذين يجب أن يكونوا فوق سن 21 عاماً، توليفة غنية وآسرة من الأطباق الآسيوية التي تتنوع بين لحم خاصرة عجل واجيو ولفائف تمبورا المميزة إلى جانب العديد من المقبلات الشهية.

ويوفر حوض السباحة المترامي الأطراف للضيوف إمكانية الاستمتاع بتجربة فريدة؛ حيث دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى حوض سباحة مترامي الأطراف خارجي داخل مبنى في العالم بتاريخ 24 مارس 2021، ويبلغ ارتفاعه 293.906 أمتار.

ويضم منتجع شاطئ العنوان 217 غرفة وجناحاً، بما فيها الجناح الرئاسي، ويوفر إطلالات خلابة على جزيرة بلوواترز وعين دبي ونخلة جميرا ومرسى دبي وغيرها من معالم دبي المتميزة.

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