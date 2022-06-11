المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فنادق دبليو، التابعة لمجموعة ماريوت بونفوي التي تضمّ 30 علامة فندقية، افتتاح فندق دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي، الذي يتألف من 31 طابقاً على ساحل شاطئ جميرا.

وقالت كانديس دي كروز، نائب رئيس العلامات الفاخرة لدى ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تضجّ دبي دائماً بالحياة، فهي مدينة تنبض بالطاقة وتشهد نمواً في مجال علامات أسلوب الحياة الفاخرة، لتُشكّل الوجهة المثالية لعلامة دبليو الفندقية.

ويُعدّ دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي ثالث فنادق دبليو في الإمارات. ويضم الفندق 318 غرفة من بينها 27 جناحاً، كلّها مواجهة للبحر وتشمل شرفة خاصة. ويَعِد جناح Extreme WOW Suite، المرادف للجناح الرئاسي، بتجربة رائعة، إذ يقع في الطابق 30 ويمتدّ على مساحة 285 متراً مربّعاً. ويضمّ الفندق مطاعم ومرافق متنوعة للاستراحة والترفيه والاستجمام. كما يوفّر أحلى الأجواء للقاءات والاجتماعات والمناسبات الكبيرة .

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