ويز أير توقع اتفاقيةً مع إيرباص لتشغيل طائرات تعمل بوقود الهيدروجين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت ويز أير، شركة الطيران الأوروبية الأسرع نمواً والأقل تكلفةً والأكثر استدامة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لاستكشاف إمكانات تشغيل الطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين.

وتقوم ويز أير، بموجب هذه الاتفاقية، بدراسة إمكان تسيير رحلاتها بالاعتماد على الهيدروجين مع ضمان الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف آفاق البيئة التشغيلية والبنية التحتية للمشروع والتحديات التي تواجه الطائرات التي تعمل بالهيدروجين.

ويتعاون الطرفان على الوصول إلى فهم أشمل بتطوّر منظومة الهيدروجين عالمياً من ناحية ارتباطها بالمجتمع والقوانين وأسعار الطاقة والبنية التحتية الضرورية وتأثير الطائرات التي تعمل بالهيدروجين في أسطول ويز أير وعملياتها وبنيتها التحتية، بما يشمل شبكة الشركة وبرنامج الرحلات والقواعد الأرضية والمطارات، وذلك من خلال دراسة خصائص الطائرات بما فيها مسافة الطيران الممكنة والوقت اللازم للتزود بالوقود.

وقال يوهان إيدهاجن، رئيس شؤون الموظفين والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات في ويز أير:

نواصل في ويز أير تعزيز استراتيجية النمو لدينا للوفاء بالتزامنا توفير رحلات طيران قليلة التكلفة، مع تقديم تجربةٍ متميزة للمسافرين على متن أسطولنا من أحدث الطائرات الصديقة للبيئة في أوروبا.

ونثق بقدرتنا على التوفيق بين النموّ والاستدامة من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات لضمان رحلات طيران أكثر استدامة، إذ يتيح هذا التعاون مع إيرباص تعزيز قطاع الطيران المستدام في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على نماذج عمل متقدّمة وتشغيل رحلات عالية الكفاءة.

وقال جلين لويلن، نائب رئيس قسم الطيران الخالي من الانبعاثات لدى إيرباص: نلتزم التعاون مع عملائنا على تطوير طائرات عديمة الانبعاثات وصديقة للبيئة بحلول عام 2035. ويسرّنا انضمام ويز أير لجهود البحث والتطوير المتواصلة لتلبية متطلبات تشغيل طائرات الهيدروجين ضمن منظومة طيران تعمل على الهيدروجين.

وترتكز المذكرة على مكانة ويز أير بوصفها أبرز شركات الطيران الصديقة للبيئة، إلى جانب حملة الاستدامة التي أطلقتها بعنوان «الطيران الأخضر»، والتي تشجع المسافرين على اعتماد الخيارات الصديقة للبيئة عند السفر. وتهدف الحملة إلى الترويج لأسطول الشركة الذي يضمّ أحدث الطائرات في العالم وأكثرها كفاءةً، إذ تتفوق الشركة على جميع منافسيها بتسجيل أقل معدل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر يقطعه الراكب الواحد. وسيسهم التزام جميع شركات الطيران مستوى الكفاءة الذي تقدمه ويز أير، في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها قطاع الطيران الأوروبي بنسبة 34%.

ووقعت ويز أير في نوفمبر 2021 اتفاقيةً مع إيرباص لشراء 102 طائرة جديدة من طراز A321، والتي تتضمن 75 طائرة من طراز A321neo و27 طائرة من طراز A321XLR. وحظيت الاتفاقية بموافقة المساهمين في اجتماع استثنائي عُقد في 22 فبراير 2022. وهناك طلبات لـ34 طائرة من طراز A320neo، و240 طائرة من طراز A321neo، و47 طائرة من طراز A321XLR، مع طلب إضافي لشراء 15 طائرة من طراز A321neo وحقوق شراء 75 طائرة من الطراز نفسه، ليصل الإجمالي إلى 411 طائرة.

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