الاتحاد للطيران تفوز بجائزة «أبكس» لاختيارات المسافرين 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت رابطة تجارب المسافرين الجويين «أبكس» الاتحاد للطيران، في إطار جوائز تجارب المسافرين الجويين، خلال الحفل الفاخر، الذي أقامته الرابطة في دبلن، بإيرلندا الليلة الفائتة، وحصلت الناقلة الوطنية الإماراتية على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويوفر نظام الترفيه على متن الطائرة E-BOX للضيوف المسافرين أكثر من 200 فيلم، وما يزيد على 350 برنامجاً تلفزيونياً، و15 محطة إذاعية و800 ألبوم موسيقي بمختلف الأنواع واللغات. يضاف إلى ذلك تشكيلة واسعة من الألعاب، وسبع قنوات تلفزيونية للبث المباشر، لاستعراض الأخبار العالمية والرياضية. وتحمل طائرة الاتحاد الأحدث إيرباص A350، مزايا جديدة تشمل خاصية شحن لا سلكية في درجة الأعمال، وسماعات تعمل بالبلوتوث على امتداد مقصورات الطائرة. كما تتضمن تقنية الخريطة الجديدة للرحلة خاصية ممتعة للمسافرين الصغار، يمكنهم من خلالها اكتشاف العالم مع صديقهم الديناصور من الرسوم المتحركة.

وتعاونت «أبكس» مجدداً مع TripIt من Concur، تطبيق تنظيم السفر الأعلى تصنيفاً في العالم، لجمع آراء وملاحظات المسافرين، باعتبارهم طرفاً محايداً لاختيار الفائزين. وجرى تقييم نحو مليون رحلة على امتداد 600 شركة طيران من مختلف أنحاء العالم، باستخدام مقياس الخمس نجوم. وأتيحت للمسافرين تقديم تقييماتهم عن خمس فئات مجتمعة على ذات الشاشة لتسهيل العملية وإتمامها في غضون 15 ثانية، وشملت تلك الفئات: راحة المقعد، خدمة المقصورة، الطعام والشراب، الترفيه، وخدمة اللاسلكي.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لتجارب الضيوف، والعلامة والتسويق: نحرص في الاتحاد للطيران على مواصلة الاستثمار في تجارب الضيوف، ونحن في غاية الفخر بفوز برنامجنا الترفيهي على متن الطائرة بهذه الجائزة المرموقة، والتي تستند إلى الملاحظات الصادقة للمسافرين. لقد قمنا بانتقاء محتويات نظام E-BOX بدقة ليغطي التنوع السكاني الواسع على امتداد شبكة الوجهات العالمية التي تخدمها الاتحاد. ويحمل أسطول طائراتنا الحديثة خواص مميزة تكمل ما يوفره هذا النظام الترفيهي، مثل خدمة الاتصال اللاسلكية والسماعات، التي تعمل بتقنية البلوتوث، وخاصية الشحن اللاسلكية للأجهزة المح

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز