«روتانا» تتولى تشغيل الشقق الفندقية «بلووم أرجان من روتانا» بجزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة، تعيين شركة روتانا لإدارة الفنادق، لتكون المشغل الرئيس لمشروع الشقق الفندقية «بلووم أرجان من روتانا»، الواقع في بارك فيو في جزيرة السعديات بأبوظبي. ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الشقق، تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفتي نوم. كما تتميز هذه الشقق الفندقية بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة الثقافية، بالقرب من جامعة نيويورك أبوظبي. ويضيف مشروع «بلووم أرجان من روتانا» 217 شقة فندقية مخدومة، إلى محفظة الضيافة الحالية لشركة بلووم، والتي تتكون من 630 غرفة فندقية وشقة فندقية، عبر فندقي ماريوت داون تاون وأبوظبي إيديشن.

وقّع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لشركة بلووم القابضة، كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي للشركة، وجاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا. ويتميز هذا المشروع المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2023، بتوفير باقة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق، بما في ذلك مسبح إنفينيتي، على ارتفاع 30 متراً. ويمكن للمقيمين أيضاً الاستمتاع بمجموعة من منافذ البيع بالتجزئة، ومرافق المأكولات والمشروبات، ومركز للياقة البدنية حديث، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة.

ويقع «بلووم أرجان من روتانا»، بالقرب من أبرز الوجهات السياحية الرئيسة، والفنادق وملاعب الغولف والشواطئ، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وغوغنهايم أبوظبي، المقرر افتتاحه عام 2025، والعديد من الوجهات الترفيهية المميزة في جزيرة ياس، مثل حلبة مرسى ياس، وعالم فيراري أبوظبي. وتدير روتانا حالياً 70 فندقاً، بالإضافة إلى 45 فندقاً آخر قيد الإنشاء والتطوير، عبر 6 علامات تجارية تابعة لها.

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