خيارات متنوعة لعطلات الشاطئ مع فلاي دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فلاي دبي أنها توفر العديد من الوجهات الصيفية، والكثير من الخيارات للعديد من الوجهات الشاطئية المثالية للاسترخاء وقضاء افضل العطلات، مشيرة إلى أن هذا التنوع في الوجهات يأتي ليقدم خيارات تلائم الجميع.

- تيفات، الجبل الأسود: تقع هذه المدينة الساحلية في جنوب غرب الجبل الأسود، وهي واحدة من أكثر الأماكن المشمسة في منطقة البلقان. وتشتهر تيفات بالعديد من المعالم الطبيعية الشهيرة بما في ذلك الشاطئ الرملي الرائع في بلافي هوريزونتي وجزيرة سفيتي ماركو. وترتبط المدينة بالبحر عبر ميناء كاليمانج الطبيعي. وفضلا عن الشاطئ، تضفي الأحداث الثقافية الواسعة حيوية على المدينة خلال فصل الصيف مثل «أولمبياد بوتشي» و«مهرجان الصيف». وتسيّر فلاي دبي رحلتين أسبوعيتين ي الاثنين والجمعة من المبنى رقم 2 في مطار دبي إلى مطار تيفات بدءاً من 24 يونيو وحتى 16 سبتمبر.

- دوبروفنيك، كرواتيا: تتمتع دوبروفنيك، بشهرة واسعة عالمية اكتسبتها بفضل بعض من أفلام هوليوود التي تم تصويرها هناك. وتشتهر مدينة دوبروفنيك بهندستها المعمارية القديمة وشوارعها المتلألئة المصنوعة من الحجر الجيري، وهي جزء حقيقي من التاريخ الكرواتي. وإضافة إلى تراثها الثقافي، فهي موقع مثالي لعشاق السباحة في البحر الأدرياتيكي. ويعتبر شاطئ بانجيفي دوبروفنيك المفضل بالنسبة للكثيرين نظرًا لموقعه المركزي. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مزيد من الهدوء. ويقع أرخبيل اليافيات على بعد رحلة سريعة بالعبارة، وهو معروف بجماله الطبيعي وشواطئه المرصوفة بالحصى. وتسيّر فلاي دبي رحلاتها أيام الخميس والجمعة والأحد من المبنى رقم 2 بمطار دبي إلى مطار دوبروفنيك من 23 يونيو إلى 2 أكتوبر.

- ميكونوس وسانتوريني، اليونان: تشتهر مدينة ميكونوس بحفلات الصيف والحياة الليلية. وتعد الجزيرة وجهة مثالية للسباحة وحمامات الشمس والمنتجعات الشاطئية أو الرياضات المائية. وأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الاسترخاء توفر شواطئ مثل اورنوس وبلاتيس غيالوس خيارات ملائمة للعائلات والأزواج. ونظرًا لأن سانتوريني جزيرة بركانية، تجذب شواطئها الحمراء والسوداء المرصوفة بالحصى الكثيرين. ويقول البعض إن هذا كان الموطن الأصلي لمدينة أتلانتس المفقودة التي اختفت منذ فترة طويلة في أعماق المحيط. وما تبقى من هذه المدينة الأسطورية يحرسها الآن منازل بيضاء مذهلة وشواطئ سانتوريني الأكثر شهرة بما في ذلك بيريسا وكاماري وبيريفولوس. وتشغل فلاي دبي أربع رحلات أسبوعياً من المبنى رقم 3 بمطار دبي إلى مطار ميكونوس الدولي ومطار سانتوريني في الفترة من 24 يونيو إلى 18 سبتمبر. وتعمل الرحلات إلى ميكونوس أيام الأربعاء والخميس والجمعة والأحد، وتعمل الرحلات إلى سانتوريني من الخميس إلى الأحد.

- جزر المالديف: تضم جزر المالديف أكثر من ألف جزيرة معروفة بمياهها الزمردية الصافية والأكواخ الفاخرة التي تنتشر على سطح الماء. وهناك فقط سدس جزرها مأهولة بالسكان، لذلك لن يواجه الضيوف مشكلة في العثور على شاطئ يمكن أن يكون شاطئهم الخاص. ومن الأماكن المفضلة شاطئ ماددو، وهو الأفضل لمشاهدة البحر المضاء في الليل. وتشغل فلاي دبي رحلات يومية من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي إلى مطار فيلانا الدولي طوال الصيف

- زنجبار، تنزانيا: يعد شاطئ نونجوي، الواقع على الساحل الشمالي الغربي لزنجبار، أحد أكثر الشواطئ شهرة من حيث كثرة الزيارات المنتظمة في الجزيرة، ولكن هناك العديد من الشواطئ الأخرى التي تحظى بشعبية بين السكان المحليين والسياح على حد سواء، بما في ذلك شاطئ ميتشامفي وشاطئ كيندوا. ويمكن للمسافرين الذين يفضلون الاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بالطبيعة وأشعة الشمس وتجربة العديد من فرص الغطس والغوص، والتي توفر مشاهد رائعة للشعاب المرجانية وآلاف الأنواع البحرية. وتشغل فلاي دبي رحلات يومية من المبنى رقم 3 في مطار دبي إلى مطار زنجبار.

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