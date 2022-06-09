طيران الإمارات تنال جائزتي أبيكس لأفضل "واي فاي" ومأكولات ومشروبات

المصدر: البيان

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نالت طيران الإمارات جائزتين خلال حفل جوائز أبيكس 2022APEX ، التي تمنح نتيجة اختيار الركاب. وأقيم الحفل في العاصمة الأيرلندية دبلن. والجائزتان هما: أفضل انترنت لاسلكي Wi-Fi وأفضل مأكولات ومشروبات على الطائرة في الشرق الأوسط.

وطُلب هذا العام من ركاب سافروا على أكثر من مليون رحلة مع نحو 600 ناقلة من جميع أنحاء العالم تقييم تجارب سفرهم في خمس فئات فرعية: راحة المقعد وخدمة المقصورة والطعام والمشروبات والترفيه والإنترنت اللاسلكي.

وتُتوّج هاتان الجائزتان جهود طيران الإمارات المتواصلة لتقديم أفضل تجربة عملاء على متن الطائرة، كما رفعتا العدد الإجمالي لجوائز أبيكس المقدمة لطيران الإمارات إلى 30 منذ إطلاق هذه الجوائز في عام 2010.

وتكرم جائزة أفضل أطعمة ومشروبات خدمات طيران الإمارات ذات الجودة العالية والمستوحاة من المنطقة وقائمة المشروبات الشاملة، حيث تهتم بأدق التفاصيل وتعمل على مدار الساعة، وتحمل أكثر من 110 ملايين وجبة من 4600 وصفة تلبي مختلف الأذواق على رحلاتها كل عام. كما تولي طيران الإمارات اهتماماً خاصاً بتقديم المشروبات، بما في ذلك تشكيلة واسعة من الشاي والقهوة والعصائر.

ونظراً إلى أن البقاء على اتصال أصبح عنصراً أساسياً على الأرض وفي الأجواء، فقد كانت طيران الإمارات من أوائل الناقلات العالمية التي وفّرت إمكانية استخدام الهاتف المحمول على جميع طائراتها في عام 2007. كما جهزت جميع طائراتها بخدمة الواي فاي، حيث تتوفر خيارات الاتصال المجاني لركاب الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئة البلاتينية في سكاي واردز. وتوفر طيران الإمارات خططاً قيّمة لاستخدام الإنترنت أو الدردشة طوال الرحلة. فقد استبدلت في العام الماضي الخطط المحدودة بأخرى غير محدودة أو خطط زمنية، ما أدى إلى تبسيط الخيارات المتاحة لأن نسبة قليلة من الركاب تدرك ما الاستخدامات التي يمكن أن يوفرها عدد معين من الميغابايتات.

ويوفّر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، أكثر من 5000 قناة، بما في ذلك ما يصل إلى 150 قناة مخصصة للعائلات والأطفال، تعرض نطاقاً فريداً من المحتوى بـ40 لغة لتلبية متطلبات قاعدة عملاء الناقلة العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، و5 قنوات تلفزيونية مباشرة تعرض الأحداث الكبرى لمحبي الرياضة ومتابعة أخبار العالم.

وانطلاقاً من التزامها لعملائها بـ"تميز دائم"، تستثمر طيران الإمارات بشكل كبير لرفع مستوى خدماتها ومنتجاتها في جميع الدرجات. وسوف تطلق الناقلة برنامجاً ضخماً لتحديث أسطولها وتجهيز 120 طائرة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى أحدث التصاميم الداخلية في المقصورات الأخرى.

وتكرم جوائز أبيكس لخيارات الركاب التميز في راحة المقاعد وخدمة المقصورة والأطعمة والمشروبات والترفيه وشبكة الواي فاي. ويتم جمع تعليقات الركاب من خلال الشراكة مع ®TripIt من ®Concur، وهو تطبيق تنظيم السفر الأعلى تقييماً في العالم. يتم جمع تعليقات الركاب بناءً على آراء وأفكار محايدة من طرف ثالث.

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