5.1 ملايين زائر استقبلتهم دبي في 4 أشهر

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجل عدد زوار دبي قفزة 203.5% منذ يناير حتى أبريل من العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة خلال أول 4 أشهر 5.1 ملايين زائر مقابل 1.68 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من 2021، وبلغ عدد الزوار خلال أبريل الماضي 1.13 مليون زائر بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.وبلغ إجمالي الليالي الفندقية التي أقامها الزوار في فنادق دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل 12.65 مليون ليلة فندقية، بنمو 33.5% مقارنة بـ9.47 ملايين ليلة سجلها القطاع الفندقي في الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل إقامة 4.4 ليالٍ خلال الزيارة.

وبلغ حجم السعة الفندقية في الإمارة كما في نهاية أبريل الماضي 140 ألف غرفة من مختلف الفئات ضمن 769 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، وبنمو 10% في عدد الغرف و8% في عدد الفنادق، وأوضحت البيانات أن الفنادق من فئة 5 نجوم استحوذت على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ47.95 ألف غرفة ضمن 146 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 183 فندقاً تضم 40.76 ألف غرفة فندقية، بحصة 29%، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 250 فندقاً تضم نحو 26.1 ألف غرفة فندقية.

وارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري 59.6% إلى 640 درهماً، مقارنة بـ 401 درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع متوسط العائد على الغرفة من 252 درهماً إلى 488 بنمو 93.6%.

وبلغ متوسط الإشغال في المنشآت الفندقية من يناير إلى نهاية أبريل الماضي 76%، مقارنة مع 63% خلال الفترة نفسها من العام الماضي حيث سجلت الفنادق من فئة 5 نجوم نحو 75% في حين وصلت نسب الإشغال في الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 76% وفي الفنادق فئة نجمة إلى 3 نجوم وصل الإشغال إلى 75%.

وحلت عمان في صدارة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، مسجلة أكثر من 590 ألف زائر خلال أول 4 شهور من العام الجاري تلتها الهند بنحو 550 ألف زائر فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 367 ألف زائر، لتأتي بعدها السعودية بنحو 352 ألف زائر ثم روسيا في المركز الخامس من حيث هم الأسواق السياحية بـ235 ألف زائر تلتها فرنسا والولايات المتحدة بنحو 174 ألف زائر لكل منهما ثم ألمانيا 171 ألف زائر وباكستان 132 ألف زائر وإيران 120 ألف زائر.

واستحوذت أوروبا الغربية على 24% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي يليها دول التعاون بنسبة 21%، بينما استحوذت منطقة جنوب آسيا على 15% من عدد الزوار ثم منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12% لكل منهما، و6% من الأمريكيتين و5% من أفريقيا ومن شمال وجنوب شرق آسيا 4% و1% من استراليا.

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