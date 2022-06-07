إقامة فندقية مجانية في دبي لمسافري طيران الإمارات

المصدر: دبي -بشار باغ

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أعلنت طيران الإمارات على موقعها الالكتروني أنها ستقدم ليال فندقية مجانية لمسافريها عبر دبي.

ووفقا للموقع، يتاح العرض للمسافرين الى دبي أو لمن حجزوا رحلة مع محطة توقف في المدينة للاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز عند حجز رحلة ذهاب وعودة إلى دبي أو أي من وجهات طيران الإمارات التي يزيد عددها عن 130 وجهة في الدرجة الأولى أو درجة الأعمال، أو ليلة واحدة في هيلتون جاردن إن المرقبات عند الحجز في الدرجة السياحية.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من حمل قطعة إضافية واحدة من الأمتعة عند حجز رحلتهم من دبي وإليها.

ويسري العرض لمن يقوم بحجز تذاكر سفر بحلول 20 يونيو 2022 والمسافرين بين 9 يونيو و30 سبتمبر 2022 للاستفادة من هذا العرض.

وللاستفادة من الإقامة الفندقية المجانية، على المسافر ارسال الرقم المرجعي للحجز المؤكد وتاريخ الوصول إلى دبي وأسماء جميع المسافرين ضمن الحجز وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني إلى emiratesoffer@emirates.com ومن ثم سيتم ارسال تأكيد حجز الفندق على عنوان البريد الإلكتروني المذكور.

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