عروض حصرية لقضاء عطلة صيفية استثنائية في منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة

المصدر: البيان

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يقدم منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة عروضا حصرية لقضاء عطلة صيفية استثنائية في المنتجع العالمي الفريد من نوعه للاستمتاع بأشعة الشمس ، واستكشاف ما هو جديد حيث يعد الأنسب في التخطيط لقضاء إجازة رائعة لا تنسى.

ويتميز المنتجع بتوفير الاسترخاء بجوار حمامات السباحة أو على الشاطئ الخاص والوجبات الرائعة ، والتجارب المصممة حسب الطلب الى جانب الخدمة التي تفوق التوقعات، كل هذا و أكثر في انتظارك في المنتجع السياحي الرائد في الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف.

ولضمان قضاء الصيف بشكل استثنائي لجميع الضيوف، أطلقت منتجعات إنتركونتيننتال الفجيرة تجربة إقامة حصرية مضمونة لإسعاد الزوار.

ومع إقامة "Summer Getaway" ، يمكن للزوار تدليل أنفسهم بالمساحة الإضافية والراحة والرفاهية في النادي أو غرفة الجناح ، وسوف يستمتعون بإقامة ليالٍ مجانية مع كل ليلتين محجوزتين. بين 1 يونيو وحتى 30 يوليو ، تتوفر الإقامة بسعر حصري يبدأ من 750 درهم إماراتي وهي الوجهة المثالية لقضاء العطلات هذا الصيف.

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