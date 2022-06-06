طيران الإمارات و"إيرلينك" الجنوب أفريقية تفعلان شراكة الرمز

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم والناقلة الجنوب أفريقية "إيرلينك" عن تفعيل شراكة الرمز بينهما رسمياً.

وتسهل الشراكة بين الناقلتين على العملاء إنشاء خطوط سفرهم المثالية والاستفادة من رحلات ربط سلسة ومرجع حجز واحد عبر ثماني مدن في جنوب إفريقيا عبر بوابات طيران الإمارات الثلاث في تلك الدولة جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان.

ويتوفر أمام عملاء طيران الإمارات الآن إمكانية حجز مجموعة واسعة من الرحلات الإضافية بما في ذلك ثماني وجهات من جوهانسبرغ وخمس وجهات من كيب تاون ونقطة واحدة من دربان، وتشمل الوجهات بلومفونتين وهويدسبروت وبورت إليزابيث وكيمبرلي وجورج وإيست لندن وغيرها.

وتسير طيران الإمارات حالياً رحلتين يومياً بين دبي وجوهانسبرغ ورحلة يومية بين دبي وكيب تاون وخمس رحلات أسبوعياً بين دبي ودربان.

وتتيح الناقلة أيضا مزيدا من خيارات الاتصال التي توفر أفضل تجربة سفر لعملائها.

كما وسعت من انتشارها إلى 79 نقطة إقليمية في جنوب القارة الأفريقية مع تفعيل الشراكة مع الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا واتفاقية الرمز المشترك مع إيرلينك واتفاقيتي الإنترلاين مع "سيمير" و"فلاي سيف".

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