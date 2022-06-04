تجربة طعام جديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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توفر «القرية التركية» تجربة طعام فريدة في إمارة دبي، حيث أعلنت عن تقديم مجموعة أصيلة وشهية من الأطباق الجديدة لخلق تجربة طعام حديثة ومتجددة. وسيقدم مطعمان في القرية التركية في جميرا ودبي فستيفال سيتي قائمة الإفطار والغداء والعشاء الجديدة من الأطباق المعدة بخبرة لرواد المطعم، ما يوفر لهم تجربة مستوحاة من الثقافة العثمانية.

وقال نفزات إيسن مدير «القرية التركية» في دبي، إن العلاقات الإماراتية التركية تتمتع بحيوية واستثنائية، وخاصة أنها ظهرت على حجم أعمال رجال الأعمال الأتراك في الإمارات، وخاصة أنه يعمل في دبي منذ 20 عاماً لاحظ الدعم الكبير الذي يقدم له وغيره من رجال الأعمال، ما جعلهم يتوسعون في أعمالهم بمزيد من الاستثمارات والأعمال في مجالات مختلفة.

وأضاف إيسن إن زيادة حوافز الأعمال في دبي جاذبة للاستثمارات التركية، وهذا ما جعلنا نتوسع في أعمالنا، ما أتاح لنا نشاط أعمالنا التعرف إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الإمارات ومن ثم التفاعل معها بالصورة المناسبة.

وأوضح أنه مع قدرته على تنظيم الفعاليات والمناسبات الكبيرة التي يمكن أن تستوعب أكثر من 500 ضيف عبر 3 طوابق؛ يمكن لـ«القرية التركية» تقديم قائمة وجبات احتفالية يتم إعدادها خصيصاً لتناسب احتفالات الشركات والمناسبات العائلية في موسم الاحتفال بالأعياد التي تزخر بها الإمارات على مدار العام.

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