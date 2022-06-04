مزيج استثنائي من الموسيقى والأزياء والترفيه في «آيفا روكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت جزيرة ياس في أبوظبي أجواء احتفالية غير مسبوقة حافلة بالبهجة والحيوية والترفيه في المسرح في حفل «آيفا روكس 2022» IIFA Rocks الموسيقي المذهل. حيث أتاح حفل «آيفا روكس»، الذي يشارك في تقديمه Sportsbuzz.com و«نيكسا»، الفرصة لعشاق الموسيقى والأزياء والترفيه في كل مكان، للاستمتاع بتظاهرة تحبس الأنفاس تجمع بين المرح والسحر والبهجة والمفاجآت، مع عروض أداء فاتنة تحت سقف واحد في أكبر احتفالية للسينما الهندية، حفل توزيع جوائز «الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي» (آيفا)، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة.

أحيت «فرح خان» و«أبارشاكتي خورانا» حفل «آيفا روكس» الموسيقي بعروض أداء وفقرات ترفيهية مثيرة قدمها «ديفي سري براساد» و«تانيشك باجتشي» و«غورو راندهاوا» و«هوني سينغ» و«نيها كاكار» و«زهرة خان» و«دهفاني بهانوشالي» و«آسيس كور» و«آش كينج».

ويستمر حفل «آيفا روكس»، الحدث الموسيقي الذي يليق بمكانة أكبر صناعة أفلام في العالم، بتشكيله منصة مثالية لاستعراض المواهب الموسيقية مع عروض رفيعة يقدمها نخبة من قادة الموسيقى البارزين على مستوى الصناعة.

واحتفت الأمسية الساحرة لحفل «آيفا روكس»، بأفضل المواهب في السينما الهندية التي حققت أعلى مستوى من الإنجازات، ضمن 9 فئات وهي أفضل تصوير سينمائي، وأفضل نص سينمائي، وأفضل حوار، وأفضل تحرير، وأفضل تصميم للرقصات، وأفضل تصميم صوتي، وأفضل خلط أصوات، وأفضل موسيقى تصويرية وتأثيرات خاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم الثنائي «فالغاني بيكوك» و«شين بيكوك» تصاميم عصرية مفعمة بالجمال والروعة، أضفت مزيداً من السحر على أجواء الأمسية، أثناء عرض أزياء «نيكسا» المتألق في حفل «آيفا روكس 2022» الموسيقي.

وتقدم SportsBuzz.com حفل عطلة نهاية الأسبوع لجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي المملوء بالنجوم بصفتها راعياً للقب، وكذلك مقدماً مشاركاً لحفل توزيع «جوائز نيكسا آيفا».

وتشارك علامة Woosh Washing Expert، في النسخة الرابعة على التوالي من حفل «آيفا»، لإيصال رسالة «المساواة تبدأ من المنزل»، من أجل الدعوة للمساواة بين الجنسين.

وينضم «إيز ماي تريب» Ease My Trip – موقع السفر الإلكتروني الرائد في الهند، بصفته شريك السفر الرسمي للحدث، بالإضافة إلى FnP – منصة الهدايا الرائدة عالمياً التي أُطلقت أخيراً في دولة الإمارات، إلى جانب عدد من الشركاء ومن بينهم Sarwa Corporation و D’décor وKrisumi Corporation.

الفائزون

فاز فيلم «ساردار أودهام» بـ3 جوائز ضمن فئات التصوير السينمائي، وتحرير الفيلم والتأثيرات الخاصة، فيما فاز فيلم «أترانجي ري» بجائزتين في فئة الرقص والموسيقى التصويرية، بينما نال فيلم «شير شاه» جائزة أفضل سيناريو، وكانت جائزة أفضل حوار من نصيب فيلم «ثاباد». وحاز فيلم «تنهاجي: المحارب المجهول» جائزة أفضل تصميم للصوت، بينما حصد فيلم «83» جائزة أفضل هندسة صوت.

وتعقيباً على التعاون مع «آيفا»، قال متحدث باسم Sportzbuzz.com: بصفتنا شريك اللقب لحفل عطلة نهاية الأسبوع لجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي آيفا، فإنه يشرفنا أن نشارك في مثل هذه الاحتفالية السينمائية المتميزة التي تقدمها آيفا.

وأُقيم الحفل داخل أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة إمكانات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا» وتقع في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس. وتُعد جزيرة ياس واحدة من الوجهات الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى العالم. وتقع الجزيرة على شواطئ أبوظبي الذهبية، وتستضيف عدداً من المغامرات الساحرة والأنشطة الترفيهية المُلهمة، إلى جانب ثلاث من مُدن الألعاب الترفيهية المعروفة عالمياً، ومضامير متميزة لسباقات السيارات، وملعب للجولف حائز جوائز عالمية، ما يجعلها وجهة ترفيهية ليس لها مثيل في أي مكان آخر على مستوى العالم.

وعلاوة على ذلك، يستعد حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي آيفا لإبهار الجمهور مع تحوله لدخول عالم ميتافيرس في تجربة فريدة من نوعها: آيفا ميتافيرس. ومع بوليفيرس، باحتسابه شريك ميتافيرس الرسمي لآيفا، فإنه يجرى خلق تجربة مبتكرة لآيفا، إذ ستتم تغطية جميع فعاليات آيفا على بوليفيرس.

ويتم بث فعاليات آيفا لهذا العام حصرياً على قناة الترفيه الهندية رقم 1 COLORS، مع قائمة مذهلة من البرامج الحافلة بالنجوم. وللمشاهدين الملمّين بالتكنولوجيا الرقمية، ستتوافر الفعاليات ذاتها في منصة المحتوى الرائدة في الهند JOSH وDaily Hunt، من دار VerSe Group.

وتعقيباً على الشراكة، قالت نينا ايلافيا جايبوريا، مديرة شبكة تلفزيون الترفيه الجماهيري والأطفال الهندية Viacom 18: يعد «آيفا» واحدة من أكثر الفعاليات المرموقة التي تحتفي بالسينما الهندية ومواهبها المتنوعة في الساحة العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز