فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى أبها في السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي، اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها إلى أبها في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 23 يونيو الجاري بواقع رحلة يوميا.

وسعت فلاي دبي شبكتها الى أكثر من 100 وجهة في 50 دولة يخدمها أسطول حديث مكون من 64 طائرة بوينغ 737. وكانت الناقلة قد استأنفت مؤخرًا عملياتها إلى القصيم وحائل وتبوك ، وأطلقت رحلاتها الى مدينة العلا بواقع مرتين أسبوعياً وهي أحدث وجهاتها في المملكة.

تسلمت فلاي دبي خمس طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 هذا العام مع 17 طائرة أخرى سيتم تسلمها حتى نهاية العام مما سيعزز من شبكة الناقلة المتنامية. ستبدأ الناقلة رحلاتها الى 10 وجهات إضافية اعتبارًا من 22 يونيو فصاعدًا، ويشمل ذلك الرحلات إلى وجهات جديدة منها إزمير وبيزا ، بالإضافة إلى استئناف العمليات إلى وجهات صيفية موسمية تتمتع بشعبية عالية بين المسافرين مثل بودروم وميكونوس وسانتوريني وتيفات.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات إلى مطار أبها الدولي (AHB) يوميًا من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي ( (DXBبدء من 23 يونيو 2022.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى ابها من 3800 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1500 درهم . وتبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة رجال الأعمال من ابها إلى دبي من 3800 ريال سعودي و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1500 ريال سعودي.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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