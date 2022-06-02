فلاي دبي توفر أسعاراً صيفية خاصة على 10 وجهات فريدة

المصدر: البيان

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توفر فلاي دبي أسعاراً خاصة على عشر وجهات فريدة خلال فترة السفر الصيفية المقبلة.

تشمل عروض الصيف هذه أسعارًا خاصة لبعض وجهات الناقلة الصيفية الشهيرة مثل بودروم وميكونوس وسانتوريني وتيفات ، اضافة الى أحدث وجهاتها في إزمير وبيزا.

يسري هذا العرض على الحجوزات التي تتم قبل 17 يونيو للسفر حتى 16 سبتمبر 2022.

وسواء كان السائح من عشاق الشواطئ المريحة أو العطلات المثيرة داخل المدن أو الرحلات الثقافية الغنية فإن وجهات الصيف في فلاي دبي تلائم جميع.

توفر كاتانيا الايطالية أفضل ما في الحياة على جزيرة صقلية من حيث التراث الغني ، والمناظر الخلابة للمناطق الساحلية وجبل إتنا ، بالإضافة إلى فنون الطهي غير العادية التي تجذب عشاق الطعام من جميع أنحاء العالم.

تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية إلى كاتانيا من 2،690 درهم وتبدأ أسعار العودة في درجة الأعمال من 11،660 درهم.

اما بيزا فهي جوهرة أخرى في إيطاليا ، وتشتهر ببعض من أشهر فنون العمارة في عصر النهضة في العالم ، بما في ذلك برجها المائل الشهير. تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى بيزا من 2،505 درهم ، بينما تبدأ أسعار درجة الاعمال ذهاب وعودة من 11،000 درهم.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون قضاء عطلاتهم في التنقل بين الجزر ، فإن ميكونوس وسانتوريني من الأماكن الواجب زيارتها واستكشافها. تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية إلى ميكونوس من 2860 درهم بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال من 14.545 درهم . بالنسبة لسانتوريني ، تبدأ أسعار الدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا من 2835 درهمًا واسعار درجة الاعمال ذهاب وعودة من 11.910 درهمًا.

توفر كرواتيا بشواطئها الخلابة ملاذا اخر لعشاق الشواطئ النقية والمياه الصافية مع رحلة إلى دوبروفنيك. تبدأ أسعار الذهاب والإياب على الدرجة السياحية من 2،420 درهم وأسعار درجة الأعمال من 11،450 درهم.

ومن المنتجعات الساحلية الشهيرة الأخرى على شبكة فلاي دبي باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود. تشكل المناظر الطبيعية الخلابة على طول البحر الأسود والحدائق الخضراء مكانًا مثاليًا لقضاء عطلة صيفية في باتومي. بينما يتميز مرسى تيفات الشهير ، بورتو مونتينيغرو ، بالعديد من المطاعم وفرص التسوق والرياضات المائية وغيرها من الأنشطة الترفيهية. تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى باتومي من 1735 درهمًا ، وأسعار درجة الأعمال من 7800 درهم . تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى تيفات من 2،585 درهم ، بينما تبدأ أسعار الذهاب والإياب على درجة الأعمال من 11،425 درهم.

لتجربة الضيافة التركية المميزة ، تأكد من زيارة إحدى وجهات فلاي دبي في جميع أنحاء البلاد. توفر كل من بودروم وإزمير أفضل الإطلالات على ساحل بحر إيجة ونكهات البحر الأبيض المتوسط الغنية ، وتبدأ الأسعار من 1،845 درهمًا و 1945 درهمًا على التوالي. وللعائلات التي تبحث عن مغامرات في الريف الجميل ، فان طرابزون لن تخيب الامال. تبدأ الأسعار من 1،990 درهم.

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