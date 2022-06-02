محافظ جنوب سيناء: مفاوضات مع «فلاي دبي» لعودة الرحلات المباشرة

المصدر: شرم الشيخ - وام

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كشف محافظ جنوب سيناء عن أنه يجري حالياً التفاوض مع «فلاي دبي»، لإعادة تسيير رحلات مباشرة من دبي إلى شرم الشيخ، مشيراً إلى بدء تسيير رحلات مباشرة من مدن في جمهورية صربياً بلجراد ونيش نهاية الشهر المقبل، وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال حوار مع وكالة أنباء الإمارات في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، أمس «استمرار الرحلات المباشرة من السعودية والأردن، كما يجري العمل على تزويد مدينة شرم الشيخ بالطاقة الشمسية بصورة كاملة، من خلال مشاريع تزود المدينة بكامل احتياجاتها من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 10 ملايين سائح سنوياً مقابل 7.5 ملايين سائح حالياً، وكذلك العمل على إنجاز مركز السيطرة الموحد ومشروع الرصد المرئي، فضلاً عن تدشين منظومة التوقيع الإلكتروني استعداداً لمؤتمر تغير المناخ «كوب 27».

مشاريع

ولفت إلى أن المشاريع التي تم إنجازها في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 - 2022، تجاوزت 700 مليار جنيه مصري، شملت مختلف القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية، ويجري العمل حالياً على إنجاز عدد من المشاريع لإطلاق «شرم الشيخ الخضراء» كمدينة سياحية استثمارية عالمية خلال مؤتمر المناخ «كوب27» في نوفمبر، مضيفاً إنه عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ «كوب 27» سيتم العمل على استضافة مؤتمر دولي للمستثمرين من أنحاء العالم، وفي صدارتهم المستثمرون العرب على أن يعقد في مارس المقبل، لافتاً إلى بدء تلقي الفنادق بدهب وشرم الشيخ حجوزات المشاركة في «كوب 27» والمتوقع حضور 30 ألف مشارك، و120 شخصية عالمية ودولية.

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