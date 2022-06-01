«الإمارات لتموين الطائرات» شريك «كوكا كولا أرينا» للأطعمة والمشروبات

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت «الإمارات لتموين الطائرات» اتفاقية مع «كوكا كولا أرينا»، أصبحت بموجبها شريكاً حصرياً للأطعمة والمشروبات في أكبر مركز للحفلات والمناسبات في دبي، وستقدم الشركة مجموعة كاملة من خدمات التموين والضيافة، بما في ذلك تطوير القوائم وإنتاج الأطعمة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى موظفي الخدمة لجميع المؤتمرات ومختلف المناسبات.

وأعرب دانييل ويلز، نائب رئيس «الإمارات لتموين الطائرات» للعمليات التجارية عن سعادته باكتساب ثقة «كوكا كولا أرينا»، وقال: «بعد نجاحنا في إدارة مناسبات عالمية كبرى في دبي، مثل بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، ومعرض دبي للطيران ومهرجان الجاز، فإننا نعمل الآن على توسيع أعمالنا، لنصبح الوجهة الرئيسية لخدمات التموين في دبي، وتحسين عروضنا من المأكولات المحلية مع فريق متخصص من الطهاة الإماراتيين لتقديم قوائم طعام عصرية، تلبي مختلف المناسبات، ونرى أن كوكا كولا أرينا منصة مثالية لعرض قدرات فريقنا من الطهاة والمتخصصين، ونتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات في المناسبات، التي تستضيفها كوكاكولا أرينا».

وقال مدير عام «كوكا كولا أرينا» مارك جان كار: يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع الإمارات لتموين الطائرات، إحدى شركات مجموعة الإمارات. ونتطلع إلى تعزيز خدمات التموين لدينا مع تعلم وتنفيذ أفضل الممارسات في كلا المجالين لمواصلة الارتقاء بخدمات الأطعمة والمشروبات في كوكا كولا أرينا، وسوف توفر لنا الشراكة فرصة كبيرة ونحن ندرس كيفية تشغيل مرفقنا طوال العام وخارج أوقات الأحداث العادية.

وتبتكر «الإمارات لتموين الطائرات» وتنتج وجبات متميّزة، وتدير أكبر وأحدث منشأة تموين في المنطقة بفريق من 8000 متخصص في الضيافة والطهي، وتنتج ما معدله 200 ألف وجبة يومياً، كما تقدم خدمات عالية الجودة لأكثر من 100 عميل، بمن فيهم ناقلات جوية وفنادق رائدة، وتتعامل خدمات المصبغة مع 210 أطنان من الغسيل.

وتواصل «الإمارات لتموين الطائرات» تعزيز وتنويع عروضها وتوسيع قاعدة عملائها، فقد أسست متجر أطعمة الذواقة «فودكرافت»، الذي يوفر مكونات طازجة للطهي المنزلي، واستثمرت في مرافق مختلفة. كما أنشأت «البستانيكا»، التي تعد أكبر مزرعة عمودية في العالم.

وأسهمت «الإمارات لتموين الطائرات» أيضاً في نجاح إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت خدمات ضيافة ذات مستوى عالمي في أجنحة طيران الإمارات ونيوزيلندا وموانئ دبي العالمية، وأكثر من 100 حدث، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى.

واستثمرت «الإمارات لتموين الطائرات»، إضافة إلى ذلك، في البنية التحتية والتقنيات المتطورة لرفع مستوى الكفاءة البيئية، وشملت استثمارات الشركة نظام الطاقة الشمسية على الأسطح، ما ساعدها على خفض انبعاثات الكربون من استهلاك الكهرباء بنسبة 15%.

ومع افتتاحها في 2019، تسهم صالة «كوكا كولا أرينا» بتغيير مفاهيم فعاليات الترفيه الحية في الإمارات، وسائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط، من خلال قدرتها على استضافة العروض الترفيهية على مدار السنة داخل قاعتها المكيفة بالكامل، والتي تتسع لـ 17 ألف شخص، ما يجعل دبي وجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات العالمية، ويتيح التصميم الآلي لمقاعد الجلوس إمكانية التكيف لملاءمة الفعالية الدولية والمحلية بمختلف أنواعها وأحجامها، والتي تتنوع بين البطولات الرياضية والألعاب الإلكترونية، والعروض الكوميدية والمسرحية والموسيقية المباشرة، وحتى المؤتمرات وحفلات العشاء والاجتماعات السنوية للشركات وحفلات الزفاف.

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