مدن ياس الترفيهية ضمن قائمة «بلولوب» لأبرز 100 مدينة ترفيهية عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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صنفت منصة بلولوب المتخصصة بأحدث الأخبار والتطورات التي تشهدها صناعة التسلية والترفيه على مستوى العالم كلاً من عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي ضمن قائمة أبرز 100 مرفق ومعلم ترفيهي على مستوى العالم.

ويستند تصنيف بلولوب إلى مجموعة من العوامل تتضمن أهمية هذه المدن والمرافق الترفيهية وشهرتها بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية، مثل «عالم فيراري أبوظبي»، التي تعتبر أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، والتي نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية استثنائية تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم للاستمتاع بالعديد من الألعاب والتجارب التي سجلت أرقاماً قياسية عالمية، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» التي تقدم أروع التجارب الغامرة من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً في ست مناطق ترفيهية غامرة مع أجمل شخصيات «دي سي سوبر هيروز» مثل باتمان، سوبرمان ووندر ومان، وشخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل باغز باني، سكوبي-دو، وتوم آند جيري، وذا فلينستونز.

وتمثل منصة بلولوب الإلكترونية الوجهة الأبرز للمهنيين ورجال الأعمال للتعرف على أحدث الأخبار والتوجهات الخاصة بصناعة الترفيه على مستوى العالم، بداية من المتاحف والمدن الترفيهية وصولاً إلى حدائق الحيوانات وأحواض الأحياء المائية وغيرها من الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

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