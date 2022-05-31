خيارات متنوعة لتجارب صيفية رائعة للعائلات في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل مدينة دبي كعادتها تصدر أبرز التصنيفات والمراجعات حول العالم، فقد حلت أخيراً في المركز الأول بمسح أجراه موقع مقارنة تأمينات السفر «إنشور ماي تريب» لأفضل مدن العالم لقضاء العطلات العائلية لعام 2022. ومع اقتراب فصل الصيف، تقدم وجهات متنوعة في دبي للعائلات أجمل وأروع التجارب الداخلية، حيث يمكن قضاء أوقات مليئة بالألفة والمحبة.

«TR88HOUSE» في «بلوواترز»

يعد «TR88HOUSE» في جزيرة «بلوواترز» من أكبر العلامات التجارية التي تقدم تجارب مأكولات وأنشطة الترفيه العائلية التي تناسب جميع الأذواق، حيث يمتد على مساحة 65 ألف قدم مربعة، ويضم «TR88HOUSE» ذو التصميم الداخلي المتميز 6 مطاعم موزعة على طوابق المطعم، ومساحاته الداخلية .

وذلك على شكل بيوت موضوعة على قمم الأشجار الداخلية التي يبلغ ارتفاعها 12 متراً، كما يوجد هناك ملعب غولف مصغر، وغابة ذات إضاءة حيوية، بالإضافة إلى ألعاب الترامبولين، وألعاب التسلق والمشي على الحبال، إلى جانب مساحات مخصصة للعب الأطفال الأصغر سناً مثل حوض الكرات البلاستيكية والأرجوحات الصغيرة، وغيرها.

«شوكوف فابريك»

للآباء والأمهات الذين يحلمون بتناول غداء عائلي مع أطفالهم في جو هادئ ورائع، ففي مقهى «شوكوف فابريك» في «بلوواترز» يتحول هذا الحلم إلى حقيقة.

هو مقهى صغير مريح مع منطقة لعب من ثلاثة طوابق، تحتوي على زلاجة ملتوية، وسلالم للتسلق، وعوارض التوازن، وكيس ملاكمة، ومتدليات من السقف للتشبث بها واللعب. وهناك منطقة للأطفال تضم مطبخاً صغيراً للعب، ومكعبات «الليغو»، ومساحات للرسم، كما يقدم «شوكوف فابريك» تشكيلة واسعة من أشهى الأطباق، حيث تتوفر الفطائر مع الشوكولاتة والفواكه وغيرها.

«بريكس 4 فن»

ومن جهته، يقدم نادي «بريكس 4 فن» للأطفال في منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس» أمتع التحديات والمنافسات المناسبة للأطفال من جميع الأعمار، عبر ثماني غرف ألعاب مليئة بالأنشطة. ويضم النادي منطقة «Toddler’s Area» المثالية للأطفال حتى سن 4 سنوات، وبها مدينة «LEGO DUPLO» المصنوعة من قطع «الليغو»، حيث يتاح لهم تعلم الفنون والحرف اليدوية، واللعب بألواح الرسم المغناطيسية، ومتابعة الرسوم المتحركة.

«تيب فاكتور»

يعد «تيب فاكتور» TEPFactor في جميرا بيتش ريزيدنس، وجهة المرح المثالية للعائلات، ويقدم أكثر من 21 تحدياً من فئات مختلفة، ويمكن للزوار تشكيل فريق للعب ابتداءً من شخصين إلى ستة لاعبين، كما أنه يتسع لـ 18 فريقاً في وقت واحد.

لياقة الأبطال في «يو إف سي»

يقدم نادي «يو إف سي» دروساً متخصصة هذا الصيف، حيث يمكن للأطفال تعلم مهارات وتقنيات الملاكمة الأساسية، واستكشاف عالم المصارعة، والملاكمة التايلاندية، والجوجيتسو البرازيلي، والجودو والمزيد من الرياضات، وبرامج تقوية الجسم بالكامل في برنامج «ألتمت تريننغ»، بالإضافة إلى دروس الفنون القتالية مثل «الكيك بوكسينغ» أو طرق الدفاع عن النفس في جيو جيتسو البرازيلية وذلك تحت إشراف مدرب معتمد.

متحف الغموض

يعدّ متحف الغموض الوجهة المثالية لاختبار تجربة تثقيفية فريدة لجميع أفراد العائلة، ويقع المتحف في وجهة السيف ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي، ويقدم لزائريه مجموعة واسعة من الخدع البصرية والتجارب المُسلّية بالإضافة إلى نحو 80 من المعروضات والألعاب المتنوعة.

«ثياتر أوف ديجيتال ارت»

يقدم مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة جميرا «ثياتر أوف ديجيتال ارت» تجربة بصرية ساحرة تتبنى تقنيات الوسائط المتعددة التي تجمع بين الموسيقى والمؤثرات المرئية وأحدث تقنيات الصوت لتجربة فريدة من نوعها. ويقدم المسرح طيلة فترة الصيف، أجندة غنية بالأنشطة والعروض بالإضافة إلى الورش الفنية للأطفال، وجلسات التأمل متعددة الحواس للبالغين، وليالي الموسيقى للجميع.

متحف الشمع

يعد متحف «مدام توسو» أول متحف للشمع من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يُقدم 60 مجسماً لنجوم العالم وأشهر الشخصيات في هوليوود وبوليوود والعالم العربي، مثل توم كروز، وكايلي جينر، وشاروخ خان، والمغنية بلقيس، ومحمد عساف وغيرهم بالإضافة إلى 16 شخصية شمعية جديدة من منطقة الشرق الأوسط. وتستغرق المدة الزمنية الإجمالية لنحت تمثال من الشمع يشبه الإنسان حوالي 12 أسبوعاً.

ويقع المتحف في منطقة «ذا وارف» على جزيرة بلوواترز وهي المساحة الداخلية التي توفر للزوار تجربة تسوق وتناول المأكولات والمشروبات المتنوعة من أشهر العلامات مثل كانديليشوس و«بي يور كافيه».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز