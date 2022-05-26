دبي الوجهة الشاطئية الأفضل في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدّرت دبي مؤشر أفضل الوجهات على مستوى العالم لقضاء العطلات الشاطئية، وهو المؤشر الذي نشره أخيراً موقع «كومبير ذا ماركت» الشبكي البريطاني المتخصص في المقارنة بين أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

وحصلت دبي على 8.13 من أصل 10 درجات لتتصدر بها قائمة مكونة من أفضل 35 مدينة لقضاء العُطلات الشاطئية على مستوى العالم، ومن أبرزها «بالما دي مايوركا» في إسبانيا، «هونولولو» في «جزر هاواي» بالولايات المتحدة، و«ملبورن» بأستراليا وغيرها.

وبحسب التقرير المُرفق بنتائج المؤشر، تصدرت دبي المؤشر لكونها تمتلك مزيجاً يجمع بين خصائص المدينة والشاطئ. وأضاف التقرير إن دبي باتت على مدى السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الوجهات السياحية تمتعاً بالشعبية على مستوى العالم، فضلاً عن امتلاكها لعدد من الفنادق فئة 5 نجوم، والعديد منها لديه شواطئ خاصة به.

إلى ذلك نالت دبي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و21 على مستوى العالم، في مؤشر «أفضل الأماكن على مستوى العالم للزيارة في 2022»، الصادر عن مجلة «يو إس نيوز أند ورلد ريبورت» الأمريكية.

وبحسب تقرير أصدرته المجلة، فإن دبي تزخر بالمعالم والوجهات السياحية التي تُعد ضمن الأبرز عالمياً ومنها «دبي مول» أكبر مركز للتسوق في العالم و«برج خليفة» الأطول عالمياً.

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