الخطوط القطرية تشغّل 3 رحلات يومياً إلى أبوظبي اعتباراً من يوليو

المصدر: الدوحة - البيان

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى مدينة أبوظبي، حيث ستشغّل 3 رحلات يوميّاً من أبوظبي إلى الدوحة، وذلك اعتباراً من 10 يوليو.

وستتيح هذه الرحلات الإضافية أمام المسافرين المزيد من المرونة وخيارات السفر الأفضل إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية المتنامية.

ومع هذه الزيادة المقرّرة في عدد الرحلات، ستشغّل الناقلة القطرية 21 رحلة أسبوعيّاً إلى أبوظبي، و56 رحلة إلى بوابات الخطوط الجوية القطرية الثلاث في الإمارات: دبي وأبوظبي والشارقة.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا زيادة عدد رحلاتنا إلى أبوظبي بواقع 3 رحلات أسبوعيّاً، الأمر الذي سيتيح أمام المسافرين من الإمارات المزيد من خيارات السفر والمرونة والراحة. وسيتمكّن المسافرون بفضل هذه الرحلات الإضافية، من الاستمتاع بالمزيد من الخيارات عبر شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية، مع المرونة الكاملة في التخطيط لرحلاتهم عبر مطار حمد الدولي.

وسيتمكن المسافرون من أبوظبي من الاستفادة من شبكة وجهات الناقلة القطرية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

كما يمكنهم كذلك الاستمتاع بجمع واسترداد نقاط المكافآت من آفيوس، وهي عملة المكافآت الجديدة لبرنامج الولاء التابع للناقلة القطرية، ما من شأنه إتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين للاستفادة من العروض المغرية عند استرداد وإنفاق نقاط أفيوس.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 145 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة «أفضل مطار في العالم» من شركة سكاي تراكس العالمية.

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