دناتا للسفريات تجلب سحر ديزني إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشترك «دناتا للسفريات»، موفّر خدمات الطيران والسفر العالمي، مع ديزني لاند باريس لجلب سحر ديزني إلى دبي احتفالاً بالذكرى الثلاثين لإنشاء المنتجع العالمي. وتواصل «دناتا للسفريات» تقديم برامج عطلات للمسافرين من دولة الإمارات لتجربة سحر المنتجع الأوروبي الرائد لديزني، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة منذ افتتاحه في عام 1992 باسم «ديزني لاند بارك».

وتستعد «دناتا للسفريات»، مع إعادة فرنسا فتح أبوابها أمام حركة السياحة وتخفيف القيود على السفر، لتسهيل وصول آلاف المسافرين من دولة الإمارات إلى باريس والمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية الثلاثين لديزني لاند باريس هذا الصيف.

وتنظم «دناتا للسفريات» و«ديزني لاند باريس» فعاليات في مركز ميركاتو للتسوق بدبي من الآن وحتى 29 مايو الجاري، ما يوفر للعملاء تجارب لا تتكرر، بما في ذلك فرصة الفوز بعطلة عائلية مدفوعة التكاليف بالكامل في «ديزني لاند باريس».

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات التجزئة والبرامج الترفيهية في دناتا للسفريات: «عروضنا تناسب العائلات، وتُعدّ منتجعات ديزني في جميع أنحاء العالم من أكثر الوجهات جاذبية على الدوام للمسافرين من دولة الإمارات، الذين يستمتعون بالسفر إلى المنتجع الأول في أورلاندو ومنتجع باريس. وتشكل الاحتفالات المرتقبة بالذكرى السنوية الثلاثين لديزني لاند باريس سبباً إضافياً للزيارة هذا العام».

وأضافت: «عملنا بالتعاون الوثيق مع فريق ديزني لاند باريس لرعاية عروض خاصة للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي متاحة الآن للحجز عبر الإنترنت أو في متجرنا مع برامج عطلات تناسب كل الاهتمامات والميزانيات. وندعو عملاءنا لزيارة متجر دناتا للسفريات في مركز ميركاتو للتسوق لتجربة سحر ديزني في قلب دبي».

ويحظى المسافرون إلى ديزني لاند باريس في عام 2022 بمزايا حصرية، تشمل منتجات وتجارب جديدة، مثل العرض النهاري «Dream.. and Shine Brighter» والعرض الليلي «Disney D-Light»، وعرض «Gardens of Wonders»، حيث يمتزج الفن بالطبيعة. كما يستمتع الزوار بمأكولات الذكرى الثلاثين في 59 مطعماً وأكثر من 350 منتجاً جديداً وحصرياً في متاجر المنتجع.

وستوفر فعاليات ديزني في مركز ميركاتو والتي تتواصل حتى 29 مايو، للمتسوقين في دبي فرصتين للفوز بتجربة العمر في برنامج عائلي مدفوع التكاليف بالكامل في ديزني لاند باريس. ويمكن للمسافرين إما المشاركة بفعالية «قلب السحر» لفرصة الحصول على رمز فائز، أو التقاط «صورة شخصية» أمام قلعة ديزني لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع وسم على dnataTravel وdisneylandparis للحصول على فرصة إضافية للفوز.

ويشمل برنامج الجائزة الكبرى إقامة 3 ليالٍ لما يصل إلى 4 أفراد بفندق ديزني نيويورك- ذا آرت أوف مارفل، و4 بطاقات صالحة لمدة 4 أيام بمتنزهات ديزني، وقسائم وجبات للاستخدام طوال فترة الإقامة، إضافة إلى تذاكر السفر بالطائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية.

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