«العربية أبوظبي» تسير رحلاتها المباشرة إلى باكو في أذربيجان

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة باكو في اذربيجان، ابتداء من 28 يونيو 2022.

وتقع مدينة باكو على ساحل بحر قزوين، وهي العاصمة والمركز المالي والتجاري لأذربيجان. وتشتهر باكو بمدينتها القديمة المُسوّرة منذ العصور الوسطى والأماكن السياحية الحديثة، حيث تجمع باكو بين المعالم القديمة والحديثة مما يوفر للمسافرين تجربة مميزة.

وتسير «العربية أبوظبي» حالياً رحلاتها إلى 24 وجهة منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في يوليو 2020.

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