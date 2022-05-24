برج خليفة في دبي أكثر المواقع استقطاباً للزوار عبر "غوغل ستريت فيو"

المصدر: أ ف ب

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تصدر برج خليفة قائمة المواقع الأكثر استقطابا للزوار في العالم على خدمة "غوغل ستريت فيو"، تلاه برج إيفل في باريس ومعلم تاج محل في الهند، على ما أعلنت غوغل التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للتطبيق المخصص للصور البانورامية للمواقع الجغرافية.

وعلى صعيد البلدان الأكثر استقطابا للزوار عبر الخدمة، تصدرت إندونيسيا القائمة أمام الولايات المتحدة واليابان، كما ضمت اللائحة أوروبياً كلاً من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وأطلقت غوغل خدمتها "ستريت فيو" سنة 2007 بمبادرة من الأمريكي لاري بايج أحد مؤسسي المجموعة العملاقة. وكان مقر غوغل في كاليفورنيا أول موقع أتاحت الخدمة استكشافه من خلال صور بانورامية التُقطت بواسطة حافلة أمن تم استئجارها خصيصا للمناسبة.

وتضم "غوغل ستريت فيو" في المجموع 220 مليار صورة مخزنة عبر خدمتها التي تغطي أكثر من 16 مليون كيلومتر في حوالى مئة بلد.

وسجل نظام التقاط الصور بالكاميرات وأجهزة الليدار (بالليزر) ونظام التموضع العالمي (جي بي اس) وأدوات الحساب، تطورا على مر السنوات. وتأمل غوغل في أن تحوز العام المقبل نظاما متكاملا يقل وزنه عن سبعة كيلومترات ما يتيح حمله يدويا.

وليست السيارات هي المركبات الوحيدة المستخدمة لتشغيل كاميرات "غوغل ستريت فيو"، فبحسب المواقع، تمت الاستعانة بحقائب ظهر وسفن ودراجات سكوتر ودراجات هوائية، وأيضا بدراجات خاصة بالتنقل على الثلج وحتى بجِمال.

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