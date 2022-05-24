4.7 ملايين مسافر عبر مطار دبي في أبريل

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل مطار دبي خلال أبريل الماضي أكثر من 4.75 ملايين مسافر، ليحقق ثاني أعلى حركة شهرية للمسافرين منذ بداية الجائحة، وذلك بعد شهر مارس 2022، الذي حل أولاً بالمعدل الشهري للمسافرين بـ5.28 ملايين مسافر بحسب بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 إلى 17.88 مليون مسافر مقارنة بنحو 7.61 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 134.7%. وسجلت حركة الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي خلال أبريل الماضي أكثر من 186 ألف طن، وبذلك يرتفع حجم الشحن عبر المطار خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 718513 طناً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز