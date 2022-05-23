تبدأ بدبي.. السعودية تعلن تسيير رحلات دولية من "نيوم"

المصدر: وكالات

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أعلنت المملكة العربية السعودية أن مطار مدينة "نيوم" المستقبلية سيسيِّر رحلات دولية نهاية يونيو المقبل، تبدأ برحلات أسبوعية إلى مدينة دبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "نيوم" أعلنت شراكة استراتيجية مع الخطوط السعودية لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو المقبل برحلات أسبوعية إلى دبي، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن.

ونقلت "واس" عن الرئيس التنفيذي للمدينة، نظمي النصر أن "مطار خليج نيوم يعد أحد المرافق الحيوية والرئيسية لتطوير نيوم، وسيكون الشريان الحيوي لتسريع وصول سكان نيوم وشركاء الأعمال إليها".

وتسعى السعودية من خلال "نيوم" التي تبنيها على البحر الأحمر، إلى بناء مدينة مستقبلية مستوحاة من أفلام الخيال العلمي مع سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة، وتقدر كلفتها بـ500 مليار دولار.

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